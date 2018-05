Operazione della Gdf | arrestato vice prefetto dell’Isola d’Elba

Maxi Operazione della Polizia Locale presso il campo nomadi di via Luigi Candoni : Perquisizioni e controlli su persone, alloggi e autovetture. Maxi operazione della Polizia Locale presso il campo nomadi di via Luigi Candoni Oltre 50 armi da taglio, circa ventimila euro in banconote e numerosi oggetti di valore sono stati sequestrati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel campo nomadi di via Candoni, a conclusione dell’intervento iniziato all’alba di questa mattina. Più di 400 agenti appartenenti al Comando Generale ed ai ...

Bianca Atzei a Domenica Live/ Dall’Operazione al cuore alla morte della nonna : periodo buio per la cantante : Bianca Atzei a Domenica Live, Dall’operazione al cuore alla morte della nonna e la fine della relazione con Max Biaggi: il periodo buio raccontato a Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:39:00 GMT)

Contrasto immigrazione irregolare e occupazione abusiva di aree degradate - Operazione della Polizia a Catanzaro Lido : Catanzaro " operazione, nell'area intorno alla Stazione del quartiere marinaro di Catanzaro, da parte di Personale del Commissariato di Catanzaro Lido, della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione ...

Vodafone acquista degli asset di tlc via cavo della società Liberty Global : Operazione da 18 - 4 miliardi di euro : Vodafone ha annunciato l'acquisto degli asset di tlc via cavo della società Liberty Global, per le attività in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. L'operazione vale 18,4 miliardi di euro."Vodafone diventerà il primo proprietario di reti di nuova generazione (Next generation network) in europa, servendo il maggior numero di clienti mobili e famiglie in tutta l'Ue". Lo ha detto Vittorio Colao, Ceo del gruppo ...

Accordo di coOperazione fra Confindustria Tunisia ed il Distretto della Pesca siciliano : ... dell'agro-alimentare e dell'artigianato fra piccole e medie imprese, con il supporto di istituzioni scientifiche e Università, secondo i principi della green , blue e bio-economy e dell'economia ...

Un jet russo intercetta un aereo della US Navy. Un’Operazione “sicura” - ma “non professionale” : Un jet da combattimento russo Su-27 ha eseguito un’intercettazione “non professionale” di un aereo di sorveglianza P-8 della Marina statunitense mentre stava volando nello spazio aereo internazionale sul Mar Baltico. ...

Embraco venduta ai giapponesi della Nidec - ma Torino rimane fuori. Sindacati : “Operazione iniziata da tempo” : L’operazione di vendita di Embraco va in porto, ma esclude lo stabilimento italiano di Riva di Chieri, in provincia di Torino. Whirlpool ha trovato un accordo con la giapponese Nidec Corporation, che acquisirà per 1,08 miliardi di dollari in contanti Embraco, la divisione compressori della multinazionale. La notizia è stata diffusa oggi, ma per i Sindacati ha origine lontane nel tempo: “L’operazione Nidec è sicuramente iniziata ...

Operazione ‘Decoro Urbano’ della Polizia di Roma Capitale : Mercatini di ciarpame, ancora interventi della Polizia Locale Roma – Continua l’attività quotidiana di contrasto al degrado urbano ed ai mercatini abusivi. Anche questa mattina agenti del PICS sono intervenuti in diverse aree della città per contrastare le vendite abusive e ripristinare il decoro. A partire dalle ore 7,30 in via delle Cave Ardeatine, poi via Carlo Felice e successivamente Porta Maggiore. Sequestrati materiali e merce ...

Operazione 'Apollo' : controlli e perquisizioni nel primo weekend 'caldo' della stagione - : I Carabinieri di Lecce intensificano i controlli in vista del primo weekend caldo della stagione. Un'Operazione denominata "Apollo" è che ha visto i militari impegnati su più fronti ed in varie zone ...

È in corso un’Operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo : Secondo La Stampa da questa mattina è in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo dello scorso 3 giugno. Durante una proiezione pubblica della finale di Champions League The post È in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo appeared first on Il Post.

Droghe e cellulari nel carcere di Larino. Ennesima brillante Operazione della Polizia Penitenziaria : MARIA CRISTINA GIOVANNITTI Una nuova operazione eseguita dalla Polizia Penitenziaria di Larino ha permesso di contrastare un fenomeno pericoloso e sempre più dilagante: l'infiltrazione dei cellulari e ...

Tiburtina - Operazione della Polizia Locale : Nel corso dei consueti controlli a contrasto del degrado urbano da parte della Polizia Locale, agenti del Comando Generale sono intervenuti questa mattina sotto i ponti della tangenziale di fronte alla stazione Tiburtina e in zona Porta Maggiore. Sono state quindici le persone, di varie nazionalità, fermate per identificazione. Numerosi i rifiuti, le masserizie e i giacigli rimossi da parte di Ama, che sta provvedendo a ripulire l’area e a ...

Funzionario ADB : contributo attivo della Cina alla coOperazione economica nella sub-regione del Mekong : Il membro del comitato organizzatore della riunione e responsabile del programma GMS dell'Asia Development Bank ha recentemente affermato che, in qualità di seconda più grande economia del mondo, la ...