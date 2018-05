Operazione antidroga ' Occhi di gatto' | due sorelle finiscono ai domiciliari

Bangladesh : oltre 100 arresti in vasta Operazione antidroga : Bangladesh: oltre 100 arresti in vasta operazione antidroga Bangladesh: oltre 100 arresti in vasta operazione antidroga Continua a leggere L'articolo Bangladesh: oltre 100 arresti in vasta operazione antidroga proviene da NewsGo.

Bangladesh : oltre 100 arresti in Operazione antidroga : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Operazione antidroga a Modica - 10 arresti : Modica - Dalle prime luci dell'alba è in corso un'Operazione di Polizia Giudiziaria condotta dai Carabinieri della Compagnia di Modica, con l'ausilio dei militari dei Comandi Provinciali di Ragusa e ...

Operazione antidroga a Modica : sequestrati oltre 4 chili di droga : Una vasta Operazione antidroga a Modica ha portato all'arresto di dieci persone e al sequestro di oltre 4 chili di droga.

Ragusa - Operazione antidroga : 10 arresti : 7.56 I Carabinieri della compagnia di Modica con l'ausilio dei comandi provinciali di Ragusa e Catania, stanno eseguendo l'arresto di 10 persone nell'ambito di una vasta operazione antidroga. Le indagini, durate circa un anno, hanno permesso di individuare una banda di spacciatori di hashish, marijuana e cocaina a Modica, nel Ragusano, di sequestrare oltre 4 kg di stupefacenti e di arrestare numerose persone.

Operazione antidroga internazionale - arrestati 2 latitanti in Albania : Operazione antidroga internazionale, arrestati 2 latitanti in Albania Entrambi cittadini albanesi, si erano resi irreperibili nel 2006. Nei loro confronti era stato emesso un ordine di arresto per associazioni a delinquere finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti Parole chiave: ...

Operazione antidroga internazionale - arrestati 2 latitanti in Albania - : Entrambi cittadini albanesi, si erano resi irreperibili nel 2006. Nei loro confronti era stato emesso un ordine di arresto per associazioni a delinquere finalizzato al traffico illecito di sostanze ...

Operazione antidroga a Tor Bella Monaca e Centocelle : Operazione antidroga della Polizia di Stato a Tor Bella Monaca e Centocelle: dieci le persone arrestate. Centinaia le dosi di cocaina hashish e marijuana sequestrate dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino e del Reparto Volanti nel corso di una vasta Operazione nelle zone di Tor Bella Monaca e Centocelle. A cadere nella rete degli agenti dieci pusher, quasi tutti poco più che ventenni. I due ragazzi di 18 e 19 anni sono ...

Potenza - Operazione antidroga : 36 arresti : 7.42 I Carabinieri di Potenza hanno sgominato un'organizzazione dedita a traffico e spaccio di droga in una vasta zona della Basilicata,dove arrivavano cocaina, hascisc e marijuana acquistate in Puglia;32 gli ordini di custodia (22 in carcere, 14 ai domiciliari).Il blitz si è svolto anche a Bari,Avellino,Bologna. La centrale di spaccio,a Genzano di Lucania (PT),era rifornita grazie a contatti con persone di Andria,vicine al clan ...

Maxi Operazione antidroga - arrestate 23 persone. Sequestrati 300 chili di stupefacenti : La massiccia operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Milano è scattata alle prime luci del giorno. Il blitz è scattato nlle province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, ...

Milano. Operazione antidroga eseguite 23 misure cautelari : I Carabinieri di Milano hanno portato a termine un’Operazione contro il traffico di droga. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia

Milano - maxi Operazione antidroga : 23 arresti : Ventitré arresti e oltre 300 chili di droga sequestrata. E' il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Milano nelle province di Milano, Como, Monza e ...

Maxi Operazione antidroga - i carabinieri arrestano 23 persone : Sono 23 le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Milano nell'ambito di un'inchiesta che le vede responsabili a vario titolo di cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, ...

Enna : Operazione antidroga - tre arresti : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - E' di tre arresti il bilancio di una operazione antidroga eseguita all'alba di oggi dalla squadra mobile di Enna tra Leonforte e Catania, nell'ambito dell'operazione "L'anno del gallo". Altre 4 persone sono state sottoposte ad obbligo di firma. Per tutti l'accusa è di