Open Italia | grande inizio per Manassero

Golf – 75° Open d’Italia : buona partenza di Francesco Molinari e Manassero : 75° Open d’Italia: bella partenza di Francesco Molinari e Matteo Manassero. Al GardaGolf i due azzurri sono al 12° posto. In vetta Robert Rock, Laurie Canter e Richard Sterne.Ottima risposta di pubblico: 7.200 spettatori e tanto tifo per gli italiani Francesco Molinari e Matteo Manassero, 12.i con 66 (-5) colpi, sono stati tra i protagonisti della prima giornata del 75° Open d’Italia, secondo torneo stagionale delle Rolex Series ...

Golf - Open d’Italia 2018 : le dichiarazioni. Francesco Molinari : “L’inizio è positivo ma sono stremato - devo riposare” : La prima giornata dell’Open d’Italia è stata tutto sommato positiva per Francesco Molinari, che ha chiuso il round in 13esima posizione. Sensazioni confermato anche da Chicco, nelle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “L’inizio è stato abbastanza buono. sono stremato, stravolto. Ho bisogno di riposare e recuperare“. Molinari ha poi analizzato la sua giornata. “Nella prima metà ho giocato bene, ma nella ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Francesco Molinari e Matteo Manassero 13esimi dopo il primo giro. In tre al comando : L’Open d’Italia è scattato quest’oggi sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago. Uno dei protagonisti più attesi era ovviamente Francesco Molinari, ancor di più dopo la vittoria della scorsa settimana. Chicco non ha deluso, chiudendo la prima giornata in 66 colpi, -5, un punteggio positivo, che gli vale la 13esima posizione, considerando anche la settimana piuttosto movimentata da cui il torinese è reduce, per ...

Open Italia - 7.200 spettatori 1/o giorno : ANSA, - SOIANO DEL LAGO, BRESCIA, , 31 MAG - Sono 7.200 gli spettatori che hanno assistito oggi alla 75/a edizione show dell'Open d'Italia di golf. Grande risposta da parte del pubblico del Gardagolf ...

Open d'Italia 2018 : una coppia inglese in testa - buona partenza per Molinari : ... Sabato 2 giugno terza giornata dalle 12.30 alle 17.30 Studio Golf dalle 17.30 alle 18 , replica terza giornata ore 20.30 Sky Sport 3 ...

Open Italia - ottimo avvio per Francesco Molinari : Roma, 31 mag. , askanews, Debutto tra gli applausi per Francesco Molinari, a caccia di una storica tripletta degli Open d'Italia, cominciati al Gardagolf di Soiano del Lago , Brescia, , secondo torneo ...

All'Open d'Italia grande avvio per Molinari : Partenza super per Francesco Molinari nel primo giro della 75/a edizione dell'Open d'Italia di golf. L'azzurro al Gardagolf di Soiano del Lago , Brescia, ha chiuso il round in 66 , -5, colpi ...

Open Italia - grande avvio per F.Molinari : ANSA, - SOIANO DEL LAGO, BRESCIA, , 31 MAG - Partenza super per Francesco Molinari nel primo giro della 75/a edizione dell'Open d'Italia di golf. L'azzurro al Gardagolf di Soiano del Lago , Brescia, ...

Golf – La Rolex Pro Am ha anticipato l’Open d’Italia al Gardagolf Country Club : La Rolex Pro Am al team di Padraig Harrington. Domani al GardaGolf prende il via il 75° Open d’Italia con un field di grandi campioni e con Francesco Molinari a caccia di uno storico tris. Difende il titolo Tyrrell Hatton La Rolex Pro Am ha anticipato sul percorso del GardaGolf Country Club il 75° Open d’Italia (31 maggio-3 giugno), evento principale del Progetto Ryder Cup 2022 della Federazione Italiana Golf e secondo torneo stagionale delle ...

Open d'Italia - La Rolex Pro Am al team di Padraig Harrington : Roma, 31 mag. , askanews, La Rolex Pro Am ha anticipato sul percorso del Gardagolf Country Club il 75° Open d'Italia , 31 maggio-3 giugno, , evento principale del Progetto Ryder Cup 2022 della ...

Golf : Francesco Molinari tenta la tripletta all'Open d'Italia : Infatti, oltre a Tiger, ci sono il numero uno del mondo Justin Thomas e il numero due Dustin Johnson. Da citare fuoriclasse europei del calibro di Rory McIlroy, Justin Rose, Henrik Stenson. Fra gli ...

Golf – Open d’Italia - Molinari e Manassero carichi in vista della 75ª edizione che scatterà giovedì : Le dichiarazioni di Francesco Molinari, Matteo Manassero, Nino Bertasio, Tyrrell Hatton e Ian Pouler a poche ore dall’inizio del 75° Open d’Italia Alla vigilia del 75° Open d’Italia, che si svolgerà da domani giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, le dichiarazioni in sala stampa di cinque attesi protagonisti. FRANCESCO Molinari “Sono felicissimo di essere qui e spero, ...

Open d'Italia golf 2018/ Domani il via : parla Robert Karlsson : Open d'Italia golf 2018 Domani il via: parla lo svedese Robert Karlsson a margine di uno degli eventi collaterali al torneo con Francesco Molinari tra i favoriti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:12:00 GMT)

Golf - Open d’Italia 2018 : tutti gli orari e il programma del fine settimana - giorno per giorno. Come vederlo in tv : Domani scatterà l’Open d’Italia. Quest’anno l’appuntamento è stato anticipato, così Come è cambiata anche la location rispetto agli ultimi due anni. Si rimane in Lombardia, ma ci si sposta a Brescia, a Soiano del Lago in particolare, al GardaGolf Coutry Club. Si tratta del percorso di casa di Matteo Manassero e Nino Bertasio, attesissimi; il più atteso tra gli italiani, però, è Francesco Molinari, ancor di più dopo il ...