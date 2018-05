Open Italia | grande avvio per F Molinari

Golf – La Rolex Pro Am ha anticipato l’Open d’Italia al Gardagolf Country Club : La Rolex Pro Am al team di Padraig Harrington. Domani al GardaGolf prende il via il 75° Open d’Italia con un field di grandi campioni e con Francesco Molinari a caccia di uno storico tris. Difende il titolo Tyrrell Hatton La Rolex Pro Am ha anticipato sul percorso del GardaGolf Country Club il 75° Open d’Italia (31 maggio-3 giugno), evento principale del Progetto Ryder Cup 2022 della Federazione Italiana Golf e secondo torneo stagionale delle ...

Golf – Open d’Italia - Molinari e Manassero carichi in vista della 75ª edizione che scatterà giovedì : Le dichiarazioni di Francesco Molinari, Matteo Manassero, Nino Bertasio, Tyrrell Hatton e Ian Pouler a poche ore dall’inizio del 75° Open d’Italia Alla vigilia del 75° Open d’Italia, che si svolgerà da domani giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, le dichiarazioni in sala stampa di cinque attesi protagonisti. FRANCESCO Molinari “Sono felicissimo di essere qui e spero, ...

Golf - Open d’Italia 2018 : tutti gli orari e il programma del fine settimana - giorno per giorno. Come vederlo in tv : Domani scatterà l’Open d’Italia. Quest’anno l’appuntamento è stato anticipato, così Come è cambiata anche la location rispetto agli ultimi due anni. Si rimane in Lombardia, ma ci si sposta a Brescia, a Soiano del Lago in particolare, al GardaGolf Coutry Club. Si tratta del percorso di casa di Matteo Manassero e Nino Bertasio, attesissimi; il più atteso tra gli italiani, però, è Francesco Molinari, ancor di più dopo il ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Francesco Molinari a caccia di uno storico tris - Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood i suoi principali rivali : Sogni dipinti d’azzurro in occasione della 75^ edizione dell’Open d’Italia, il più importante torneo italiano di Golf, che quest’anno andrà in scena in primavera, da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno, sul percorso par 72 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, in provincia di Brescia. Francesco Molinari, infatti, andrà a caccia di uno storico tris nel torneo che gli ha regalato le soddisfazioni più grandi in carriera e si ...

Golf - Open d’Italia 2018 : tutti gli italiani in gara. Francesco Molinari per proseguire il momento d’oro - attesa per Manassero e Bertasio : Scatta l’Open d’Italia e l’attesa è, di conseguenza, per i giocatori di casa. Saranno in 13 (ma c’è ancora un ultimo invito da assegnare) a sostenere i colori azzurri al GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, capeggiati da Francesco Molinari, reduce dal prestigioso trionfo di Wentworth, dove Chicco è riuscito finalmente a portare a casa il torneo più prestigioso del tour europeo, là dove ha sempre brillato ma dove gli ...

Golf - Open d’Italia 2018 : il percorso e le 18 buche di Soiano del Lago ai raggi X : Lo European Tour fa nuovamente tappa nel nostro paese, stavolta per l’Open d’Italia. Un appuntamento anticipato di qualche mese rispetto al solito. Non più tra settembre e ottobre ma a maggio. Cambia anche lo scenario: si rimane in Lombardia, ma ci si sposta a Brescia. Quest’anno si giocherà sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, su cui si è giocato l’ultima volta nel 2003. Le 18 buche del percorso ...

