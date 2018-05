Omicidio Varani | la perizia su Manuel Foffo | “Capace di intendere e volere”

ilnotiziangolo

: Omicidio Luca Varani È iniziata l’udienza del processo d’appello contro Manuel Foffo, già condannato a 30 anni in p… - QuartoGrado : Omicidio Luca Varani È iniziata l’udienza del processo d’appello contro Manuel Foffo, già condannato a 30 anni in p… - farro50farro : Omicidio Varani, i periti confermano: «Foffo era capace di intendere» - Secolo d'Italia - VelvetMagIta : Omicidio #LucaVarani, presente in aula per la prima volta #ManuelFoffo: ecco cosa sta accadendo in Tribunale!… -

(Di giovedì 31 maggio 2018)si è presentato alla prima udienza in presenza delle telecamere, di fronte ai giudici della Corte d’Appello di Roma. Ormai unico imputato della morte di Luca, è stato condannato in primo grado a 30 anni di reclusione. Si valuta ora la capacità die volere di, che è stato considerato responsabile dell’in coppia con il complice Marco Prato. Quest’ultimo si è suicidato in carcere a causa delle pressioni ricevute.psichiatrica suI giudici hanno disposto unapsichiatrica su, che dovrà dimostrare se al momento del delitto fosse in grado die volere. L’di Lucaè avvenuto infatti in un contesto di totale crudeltà, quando l’imputato e Marco Prato si trovavano sotto l’effetto di alcool e droghe. ...