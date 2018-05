Oltre l’80% dei contribuenti destina alla Chiesa l’8 per mille | al Vaticano quasi un

Celiachia nei bimbi : in Europa Oltre l’80% di casi senza diagnosi : Mai così basso il numero di diagnosi di Celiachia nei bambini: in Europa, oltre l’80% dei casi non sarebbe ancora stato diagnosticato. E’ questo l’allarme lanciato dagli esperti alla vigilia della Giornata mondiale della Celiachia, promossa dalla Federazione delle associazioni europee che si occupano di questa patologia cronica. In Italia la giornata è inserita all’interno della Settimana nazionale della Celiachia ...