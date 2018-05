Oltre cento balene incinte uccise dai cacciatori giapponesi

Milano. Oltre trecento Orti nascosti in nidi - scuole dell’infanzia e primarie : Tra le peculiarità per cui Milano è conosciuta anche come una città dalla bellezza a tratti inaspettata, ci sono i

Ucraina - ucciso giornalista russo anti Putin/ Lavoro pericoloso in Russia : Oltre duecento le morti sospette : Kiev, ucciso giornalista russo dissidente Arkady Babchenko: si era trasferito in Ucraina dopo "esilio" anti Putin. Mosca, "già ci accusano senza indagini". Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:52:00 GMT)

Spread Oltre quota 170 nel giorno del possibile governo M5s-Lega. La Borsa apre con un tonfo del 2 per cento : Nel giorno della possibile nascita del governo M5s-Lega, lo Spread sfonda quota 170, toccando anche quota 171. Un “nervosismo” segnalato dal differenziale tra Btp e Bund tedeschi che era già stato registrato in apertura che aveva confermato i valori di venerdì, cioè i 166 punti che rappresentano i massimi da ottobre. apre in pesante ribasso anche la Borsa di Milano: dopo i primi scambi il Ftse Mib cede ora il 2 per cento sotto i ...

Una nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a smartphone con durata della batteria Oltre cento volte superiore a quella attuale : Ai giorni d'oggi la più grande limitazione dei nostri smartphone è la durata della batteria, accompagnata dal fastidio causato dal surriscaldamento del dispositivo in particolari condizioni di stress. Esistono diverse ricerche e prototipi che hanno cercato di combattere questi due difetti singolarmente, ma nessuno è riuscito a contrastarli in modo combinato, o almeno fino a ora! L'articolo Una nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a ...

Onu : economia mondiale crescerà Oltre il 3 per cento : Washington, 17 mag 22:25 - , Agenzia Nova, - Le Nazioni Unite , Onu, anticipano che l'economia mondiale crescerà oltre il 3 per cento quest'anno e nel 2019, ma avvertono che incombono... , Res,

Schianto in autostrada - un'Audi percorre Oltre cento metri sul tettino : GROTTAMMARE " Probabilmente è stata l'esplosione di una gomma a provocare l'incidente che ha visto un'auto finire sottosopra all'interno della galleria a ridosso del casello di Grottammare, in corsia ...

In Piemonte Oltre il 77 per cento delle abitazioni disperde energia : ... che deve rappresentare il vero fine ultimo per la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo e per il rilancio dell'economia sia italiana sia dell'intero occidente".

Oltre duecento piadinari in provincia : un chiosco può valere anche mezzo milione : Foto Adriano Zanni Sono Oltre duecento i chioschi di piadina in provincia di Ravenna, di cui ben Oltre la metà solo nei comuni del capoluogo e di Cervia. Per il 70 percento dei casi " secondo una ...

La guerra delle armi. Ogni anno spendiamo Oltre mille e settecento miliardi di dollari. : Il più importante mercato al mondo è quello delle armi. Il SIPRI , Stockholm International Peace Research Institute, ha pubblicato il report 2018 sulla spesa militare totale che la popolazione mondiale ha sostenuto nel 2017: si ...

Duecento anni dopo - cosa resta di Karl Marx Oltre ai libri di storia : Intuì inoltre con particolare acume alcuni dei processi dell'economia capitalista, come l'accumularsi progressivo di quantità sempre maggiori di ricchezza in un numero sempre minore di mani. Mise in ...

Voto in Friuli Venezia Giulia : Fedriga vola Oltre il 50 per cento - tiene il Pd - male M5S : In Friuli Venezia Giulia la Lega spazza via gli avversari: un elettore su tre sceglie il Carroccio - che ottiene il 32,61% quando lo scrutinio è giunto al 10% del totale e i numeri sembrano già assestarsi - guidato nella volata dal proprio candidato, l’ex capogruppo alla Camera Massimiliano Fedriga, mentre i 5 stelle, l’altro grande player nella di...

Gaza - quinto venerdì di scontri : tre palestinesi morti e Oltre trecento feriti. Amnesty : “Embargo armi a Israele” : Non cala la tensione al confine tra Gaza e Israele. Anche il quinto venerdì di protesta palestinese porta con sé una scia di sangue. Il 30 marzo scorso Hamas aveva lanciato la prima “Marcia per il ritorno“, in occasione del Land Day: 15 i morti e centinaia i feriti. Oggi sono tre i palestinesi hanno perso la vita e più di trecento sono rimasti feriti. Il Land Day – che coincide con l’avvio della Pasqua ebraica – celebra ogni anno lo ...

Sui migranti invertito il trend : in 10 mesi Oltre centomila arrivi in meno : Il Viminale fornisce i dati, che parlano di oltre 43 mila persone arrivate in italia via mare. L'inversione di tendenza è frutto della nuova strategia italiana e dell'accordo stretto con la Libia ...