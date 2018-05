Oggi sapremo finalmente la verità sul caso Uva

agi

(Di giovedì 31 maggio 2018) Perché è morto Giuseppe Uva?la sentenza d’appello cercherà di stabilire come siano andate esattamente le cose. Di sicuro Uva si è spento a causa di un’aritmia cardiaca. Per il resto la narrazione della fine del manovale, deceduto in una caserma dei carabinieri di Varese il 15 giugno del 2008, prende strade incompatibili nelle parole del sostituto pg Massimo Gaballo e degli avvocati dei due carabinieri e dei sei poliziotti imputati per omicidio preterintenzionale e sequestro di persona. Per loro, assolti in primo grado, sono state chieste pene fino a 13 anni. Il testimone chiave Alberto Bigioggero, quella sera era con Giuseppe Uva. Bevevano e facevano confusione in strada. ha raccontato che uno dei carabinieri, quando li vide, disse al suo amico: “Proprio te cercavo, questa notte non te la faccio passare liscia”. ...