Oggi Nadal | Halep | Serena Ok Cilic | Thiem e Muguruza

Roland Garros – PiOggia subito protagonista : il maltempo ferma Nadal e rimanda a domani Sharapova : La Pioggia ferma lo spettacolo del Roland Garros. Il maltempo ferma Nadal, avanti due set ma sotto 0-3 al terzo set, Sharapova rimanda a domani l’esordio Scende la sera sul Parigi e la Pioggia infastidisce lo spettacolo del Roland Garros. Dopo una giornata in cui i match sono andati avanti senza intoppi, proprio quando tocca a due dei tennisti più amati scendere in campo ecco che il maltempo diventa protagonista. Anche la Pioggia ha voluto ...

Internazionali d’Italia – Nadal sincero dopo la vittoria : “la piOggia mi ha aiutato. Zverev? Ditemi che non capisco di tennis se…” : Rafa Nadal schietto e sincero dopo la vittoria degli Internazionali d’Italia: lo spagnolo ammette di essere stato aiutato dalla pioggia ed esalta il talento di Zverev Ieri pomeriggio la finale degli Internazionali d’Italia ha visto trionfare ancora una volta Rafa Nalda. Il maiorchino ha vinto il Masters 1000 di Roma per l’ottava volta, battendo in finale Alexander Zverev campione in carica. Grande merito, oltre alle ...

Tennis - Fognini - Oggi c'è Nadal. Il suo allenatore : "Se resta lucido se la gioca" : E' l'uomo che sta domando il «bisbetico» Fognini. Franco Davin, il tecnico argentino, entrato nel team da ormai più di un anno, sta cercando di riportare l'azzurro ai livelli migliori. Un binomio che ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di Oggi del tabellone maschile (16 maggio). Impresa di Fognini - tutto facile per Nadal e Djokovic : L’Impresa di Fabio Fognini ha sicuramente caratterizzato il mercoledì agli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure ha sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem facendo esplodere di gioia il pubblico del Centrale. Una meravigliosa prestazione da parte del nativo di Arma di Taggia, che ora affronterà agli ottavi di finale il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo che ieri aveva sconfitto Lorenzo Sonego. tutto molto ...

