Offre la panna gratis | il gelataio di Torino deve pagare una multa di 500 euro

(Di giovedì 31 maggio 2018) "Io emetto sempre gli scontrini,rmi per unada 50 centesimi omaggiata mi sembra eccessivo". Cristian Ciacci non riesce a capacitarsi dell'episodio che l'ha visto protagonista: la Guardia di Finanza hato ildiper aver offerto lamontata a un cliente abituale. Il suo errore è stato non riportare l'omaggio sullo scontrino, come previsto dalla normativa. Quella svista ora potrebbe costargli 500. Si legge sul Messaggero:Non appena i due clienti si allontanano gustandosi la loro coppetta (una con), quattro signori distinti si avvicinano e con fare serio chiedono lo scontrino. Basta una rapida occhiata al biglietto e alle due coppette per fare emergere la falla: mancano i 50 centesimi dellamontata. I clienti fanno notare che è stata offerta, che quei 50 centesimi non sono stati evasi ma proprio non pagati. Lo stesso ...