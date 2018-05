Offese all' Italia? Juncker dopo Oettinger | Europa lost in translation

Abc cancella «Roseanne» (Pappa e Ciccia) : dall’attrice protagonista Offese razziste via tweet. Era la serie più vista della rete : Roseanne Barr Le scuse dell’attrice Roseanne Barr non sono bastate. L’emittente statunitense Abc ha deciso di cancellare il sequel della popolare sitcom Roseanne (in Italia nota col titolo Pappa e Ciccia) dopo che l’omonima protagonista della serie aveva offeso con un tweet Valerie Jarrett, ex consigliera afroamericana di Barack Obama, paragonandola a una scimmia. Di seguito, l’attrice Roseanne – che non ha mai ...

Vittorio Di Battista indagato per "Offese all'onore" del presidente della Repubblica : Vittorio Di Battista, padre dell'ex deputato M5s Alessandro Di Battista, è indagato per violazione dell'articolo 378 che punisce "le offese al prestigio e all'onore del capo dello Stato". A rivelarlo è Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Il suo post contro il presidente Sergio Mattarella pubblicato una settimana fa era stato rimosso da Facebook. Ma questo non ha impedito alla procura di Roma di aprire un fascicolo contro ...

Catania - colpi alla nuca e Offese ai bambini : sospesa maestra di scuola elementare : I maltrattamenti scoperti grazie a una telecamera nascosta dai carabinieri. La 59enne è indagata per i reati di maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate. Per lei il Gip ha disposto la misura della sospensione dall’esercizio del pubblico impiego per 12 mesi come richiesto dalla Procura di Catania.Continua a leggere

Offese sui social al compagno : cartellino giallo al liceale-bullo : Il questore Marcello Cardona , LaPresse, L' aspetto fondamentale è che non serve alcuna denuncia. Basta presentarsi in Questura e chiedere un incontro con i poliziotti dell'Ufficio stalking, ...

Grande Fratello : nuove Offese alla Nizar Video : La nuova edizione del Grande Fratello [Video] nip è comincia da poco meno di due settimane e gia' la misura è colma. Episodi di bullismo, offese di ogni genere ed educazione sotto zero: siamo di fronte alla peggior edizione di sempre. Aida la vittima Non si può di certo dire che l'ingresso nella casa di Aida Nizar [Video] non abbia portato scompiglio. Nemmeno il più pessimista avrebbe potuto mai immaginare cosa sarebbe accaduto. Prima la quasi ...

Grande Fratello : nuove Offese alla Nizar : La nuova edizione del Grande Fratello nip è comincia da poco meno di due settimane e già la misura è colma. Episodi di bullismo, offese di ogni genere ed educazione sotto zero: siamo di fronte alla peggior edizione di sempre. Aida la vittima Non si può di certo dire che l'ingresso nella casa di Aida Nizar non abbia portato scompiglio. Nemmeno il più pessimista avrebbe potuto mai immaginare cosa sarebbe accaduto. Prima la quasi rissa sfiorata ...

“Qui non metti più piede!”. D’Urso furiosa. Durante la puntata di Pomeriggio 5 - l’ospite ha fatto affermazioni e Offese gravissime. Barbara alla fine è esplosa : “Chiedi scusa e vergognati!” : Barbara D’Urso non transige. Ci sono dei tempi a cui Carmelita tiene particolarmente e quando viene punta sul vivo, non ci pensa su due volte: la sua la dice sempre e comunque. Nella puntata del 19 aprile di Domenica Live si è parlato di bellezza e perfezione estetica, almeno secondo i canoni più comuni. Nel salotto di Canale 5 tra i vari ospiti c’era anche Paola Caruso che come sappiamo è ricorsa alla chirurgia per modificare ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Salvini querela don Alberto Vigorelli per Offese alla Lega (11 aprile) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Matteo Salvini, segretario della Lega, querela don Alberto Vigorelli per diffamazione nei confronti del Carroccio. (11 aprile 2018).(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:39:00 GMT)

Como - Offese alla Lega Nord : Salvini porta don Alberto in tribunale : «Se sono stato un buon cristiano me lo dirà il Padre Eterno e non il tribunale. Non riesco a capire quale sia l'accusa, comunque se mi verrà richiesto mi presenterò in udienza». Don Alberto Vigorelli, ...

Milan - Bonucci furioso : pesanti Offese all’arbitro : Il Milan non è andato oltre il pareggio contro il Sassuolo ed il difensore Bonucci ha perso la testa, ammonito e già diffidato salterà la partita contro il Napoli. Secondo quanto riporta ‘SportMediaset’ dopo il giallo l’ex Juventus ha continuato a inveire contro il signor Pairetto rivolgendosi verso la panchina e pronunciando una frase offensiva: “Non vedeva l’ora, sto figlio di puttana”. In vista della ...

Tavares vs Gessica Notaro/ Gli avvocati dell'ex : "basta Offese a Ballando con le stelle" : Gli avvocati di Tavares attaccano Gessica Notaro, accusandola di diffondere notizie processuali relative all'ex fidanzato, e chiamano in causa la Rai. Ecco perché.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:11:00 GMT)

Isola dei famosi - il bombardamento finale di Striscia la Notizia : 15 minuti di insulti e Offese alla Marcuzzi : 'Cosa ne pensate dell' Isola dei famosi ?'. E giù insulti contro Alessia Marcuzzi . Ci va ancora una volta giù pesante, Striscia la Notizia , anche quando affida i suoi velenosi commenti ad anonimi e ...

Diplomatici russi rispondono alle Offese rivolte all'ambasciatore Yakovenko dai media - : Nell'articolo del giornalista britannico Quentin Lets si parla del briefing di Yakovenko, che il diplomatico ha tenuto il 22 marzo. L'ambasciatore ha risposto alle domande riguardanti l'ex colonnello ...

Traini vuole risarcire o indennizzare le vittime Offese dalla sua sparatoria Video : Per #Luca Traini, giovane di 28 anni che per vendetta sparò a diversi passanti di colore, è stato fissato il giudizio per direttissima che si terra' il 9 maggio davanti alla corte d'assise di Macerata. Una data in cui Traini vorrebbe risarcire almeno in parte tutte le persone ferite e offese dal suo 'raid punitivo [Video]'. Luca Traini ha dato vita il 3 Febbraio scorso a un raid punitivo contro gli immigranti, il 9 Maggio la sentenza ...