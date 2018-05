Occupazione | com' è oggi e com' era nel 2008

Berlusconi 'In europa grande preOccupazione per l Italia - ma nessun complotto' : 'IN europa c'è una grande preoccupazione' per i contraccolpi economici di un evenutuale governo M5s-Lega, 'ma non c'è nessun complotto'. Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, al termine del ...

Silvio Berlusconi sulla "preOccupazione" Ue : "Complotto contro l'Italia? No - è il contrario : in Europa ci vogliono aiutare" : "In Europa c'è una grande preoccupazione" per i contraccolpi economici di un evenutuale governo M5S-Lega. Lo dice il leader di Fi, Silvio Berlusconi, al termine del vertice Ppe di Sofia. Secondo Berlusconi, "non c'è nessun complotto dell'Europa nei confronti dell'Italia, al contrario. Non è un complotto è il contrario del complotto - ha detto Berlusconi - l'Europa sta cercando di darci una mano, c'è la voglia ...

Lavoro - disposti a fare questa vita? L’Occupazione che si nasconde tra greggi e borghi - la scommessa vincente di Nunzio e Manuela : In un periodo di crisi occupazionale e cervelli in fuga, la campagna, l’agricoltura e l’allevamento possono rappresentare un’alternativa percorribile per i giovani in cerca di Lavoro? L’abbiamo chiesto ai soci della cooperativa Asca – “La Porta dei Parchi“, che questa scelta l’hanno fatta oltre 40 anni fa ad Anversa degli Abruzzi, area interna della provincia dell’Aquila. Terminati gli studi in economia a Roma, nel 1977, Nunzio ...

ITALIA - DISOccupazione GIOVANI/ Bassa come nel 2011 - ma in Europa va molto meglio : In ITALIA la DISOCCUPAZIONE GIOVANIle scende al 31,7%, ai minimi dal 2011. L'Istat ha fatto sapere che il tasso generale per il mese di marzo si attesta all'11%(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 14:57:00 GMT)

Cresce l'Occupazione in Bergamasca Ecco la classifica del lavoro nei Comuni : Una situazione non troppo mossa quella delle imprese nel primo trimestre 2018 che si chiude con 94.911 attività registrate in provincia di Bergamo, ma buone notizie sul fronte dell'occupazione, ...

DISOccupazione/ Così le Agenzie per il lavoro possono combattere il precariato : Le Agenzie per il lavoro possono avere un ruolo importante, tramite la somministrazione, per combattere la DISOCCUPAZIONE e il precariato. DANIEL ZANDA(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:07:00 GMT)

Osservatorio sulla produttività e il benessere : ecco come rilanciare crescita e Occupazione : rilanciare la produttività è un problema al quale il mondo delle imprese e il prossimo governo, qualunque sia, dovranno trovare soluzioni innovative a meno di ricorrere a maggiore immigrazione o all'...

NADIA TOFFA - COME STA?/ PreOccupazione per un possibile nuovo ciclo di cure : NADIA TOFFA assente a Le Iene show: troppo debilitata per le cure che sta sostenendo. Elena Santarelli difende la Iena sui social: “Troppe cattiverie, ho la nausea”(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 23:12:00 GMT)

Amaurys Perez / Allarme all'Isola dei Famosi 2018 : come sta? La preOccupazione del pubblico : Amaurys Perez sta male all'Isola dei Famosi 2018 dopo la diretta. Il naufrago portato via dai medici: come sta? Alessia Mancini in lacrime e preoccupata per l'amico(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 23:00:00 GMT)

Comuni e Bim per il lavoro Riparte il piano Occupazione :