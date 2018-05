Occupati | ad aprile record storico anche grazie ai contratti a termine L' inflazione

Istat : record di Occupati ad aprile - ma cresce la disoccupazione giovanile : Istat: ad aprile 2018 registrato il record storico di occupazione in Italia, con 23,3 milioni. Superato di 23mila unità il picco risalente al mese di aprile del 2008, con la disoccupazione che rimane stabile all’11,2%, ma torna ad aumentare quella giovanile che raggiunge la soglia del 33,1%, +0,6% rispetto al mese di marzo. Aumentano anche le persone in cerca di occupazione: +0,6% (+17mila) rispetto al mese precedente, + 0,8% (+24mila) su ...

USA - +164 mila Occupati ad aprile. Scende il tasso disoccupazione : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto ad aprile. Nel mese in esame, sono state aperte 164 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto

Da oggi 3 aprile nuovo assegno per disOccupati - cos’è - come funziona e importi Video : Il conto alla rovescia è terminato e da oggi 3 aprile parte ufficialmente la misura di sostegno a soggetti privi di occupazione conosciuta con il nome di assegno di ricollocazione. Una misura in via sperimentale che cambia radicalmente la concezione di ammortizzatore sociale. Si passa da un aiuto economico ed un sostegno quasi esclusivamente reddituale, ad una misura rivolta soprattutto a ricollocare socialmente e come lavoro i soggetti ...

