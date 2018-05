Nuovo Governo Conte | variazioni di palinsesto | Porta a Porta in access prime time | In 1 2

Come potrebbe essere il Nuovo Governo Conte : Lega e Movimento 5 Stelle avrebbero risolto il nodo Savona: il ministero dell'Economia può andare a Giovanni Tria, professore ordinario di Economia politica e presidente della facoltà di economia all'...

Come potrebbe essere il Nuovo Governo Conte : E' pronto l’accordo per il governo giallo-verde, dicono le notizie che filtrano dai palazzi della politica riportate da La Stampa. Lega e Movimento 5 Stelle avrebbero risolto il nodo Savona: il ministero dell’Economia può andare a Giovanni Tria, professore ordinario di Economia politica e presidente della facoltà di economia all’Università di Roma Tor Vergata. Per Paolo Savona confermato un ...

Casa Bianca: "Italia stretto alleato, attendiamo il nuovo governo"

A che punto è il Nuovo tentativo di formare un governo Lega-M5s : Se un politico interrompe una campagna elettorale che appare vincente è segno che sta per succedere qualcosa di grosso. Matteo Salvini molla gli impegni elettorali, rientra a Roma e quindi è logico immaginare che qualcosa possa accadere, in questa crisi che dura quasi da 90 giorni. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, per cui il leader leghista “sta davvero valutando” l’ipotesi di accordo avanzata ieri da ...

Gli Stati Uniti "riconoscono l'Europa come composta da nazioni libere e nel solco della grande tradizione

La nottata di trattative per il Nuovo governo. Il nodo è sempre Savona : Quel che trapela però è che l'ipotesi di uno spostamento di Savona dal ministero dell'Economia ad un altro ministero non sarebbe gradita dal segretario del Carroccio. 'Non capisco perché dovremmo ...

La nottata di trattative per il Nuovo governo. Il nodo è sempre Savona : Nella Lega a guidare la mediazione con i 5 stelle, riferiscono diversi parlamentari del Carroccio, è Giancarlo Giorgetti. Il partito di via Bellerio ha smentito qualsiasi incontro tra Giorgetti e il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ma - sottolineano le stesse fonti - c'è un confronto aperto sul ruolo di Savona. La proposta di Giorgetti sarebbe quella dello spacchettamento del ministero dell'Economia. Alle Finanze ...

Mattarella prende tempo - Cottarelli non scioglie la riserva : si tratta di Nuovo per un governo politico | Spread in calo : Quirinale e Cinquestelle hanno ricominciato a parlarsi in cerca di uno sblocco della crisi. Il nodo è sempre Salvini che non vuole cambiare il ministro dell'Economia. Castelli (M5s): "Stupisce che Savona non abbia ancora fatto passo indietro"

Un impegno per il nuovo Governo affinché confermi e velocizzi gli indennizzi per Livorno dopo l'Alluvione dello scorso settembre. Lo prevede una mozione del deputato livornese del Pd, Andrea Romano. Il testo, spiega una nota, "impegna il Governo ad attivare in tempi celeri le procedure di rimborso nell'ambito delle risorse dichiarate disponibili per l'anno 2018"

Governo - la scelta di Matteo Salvini. E ora cambia (di Nuovo) tutto : Matteo Salvini al bivio: ripartire con Luigi Di Maio per una riedizione del ‘Governo del cambiamento’, rinunciando alla ‘bandiera’ Savona o tirare dritto per la propria strada e puntare solo al voto. Oggi l’ipotesi di un nuovo esecutivo politico M5S-Lega sembra perdere quota, visto che il segretario di via Bellerio è tornato a minacciare le urne, bocciando ogni offerta di mediazione: “Non è che siamo al ...