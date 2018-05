Nuovo Governo Conte | variazioni di palinsesto | Porta a Porta in access prime time | In 1 2

: Una settimana di passione, con continui cambi di scenario tra il Quirinale e Palazzo Chigi - Camere incluse - e i palinsesti tv si adeguano.prosegui la letturadiin, In 1/2 ora inpubblicato su TVBlog.it 31 maggio 2018 20:14.

: Lega e Movimento 5 Stelle avrebbero risolto il nodo Savona: il ministero dell'Economia può andare a Giovanni Tria, professore ordinario di Economia politica e presidente della facoltà di economia all'...

: E' pronto l’accordo per ilgiallo-verde, dicono le notizie che filtrano dai palazzi della politica riportate da La Stampa. Lega e Movimento 5 Stelle avrebbero risolto il nodo Savona: il ministero dell’Economia può andare a Giovanni Tria, professore ordinario di Economia politica e presidente della facoltà di economia all’Università di Roma Tor Vergata. Per Paolo Savona confermato un ...

: Lega e M5S sembrano aver raggiunto un accordo, stasera Cottarelli potrebbe rimettere il mandato: tutte le notizie, man mano che arrivano The post Sidiper ilappeared first on Il Post.