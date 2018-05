No - l’aborto non aumenta il rischio di depressione : (foto: BSIP/UIG via Getty Images) L’aborto non aumenterebbe il rischio di depressione per la donna. A mostrarlo è uno studio internazionale svolto da psichiatri e guidato dalla University of Maryland School of Public Health, negli Stati Uniti. La ricerca ha analizzato, in un campione di 400mila pazienti, il ricorso ad antidepressivi nel periodo successivo al primo aborto volontario. Lo studio è pubblicato su Jama Psychiatry. In base ai ...

Il Papa ai medici cattolici : «Su fine vita e aborto non riducetevi a esecutori» : ... partendo dal rapporto medico-paziente fino ad arrivare all'attività missionaria per migliorare le condizioni di salute delle popolazioni nelle periferie del mondo. La vostra opera è una forma ...

aborto - “Non una di meno” organizza a Milano “Molto più di 194” : una giornata su obiezione respinta e diritti negati : Sono passati 40 anni dall’approvazione della legge 194, che legalizza l’interruzione volontaria di gravidanza e, in occasione di questo anniversario, oggi (22 maggio) e sabato 26 maggio la rete femminista “Non una di meno” torna nelle piazze di tutta Italia per rimettere al centro del dibattito pubblico l’applicazione di quella legge. Il movimento rivendica la libertà e i diritti conquistati in decenni di lotte collettive, per ...

Perché agli italiani non interessa parlare di aborto : “La campagna si svilupperà ulteriormente. Con l’utilizzo di camion-vela in diverse città italiane”, dichiara Filippo Savarese, responsabile per CitizenGo dei manifesti apparsi a Roma con la scritta “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo”. I necrofili spadroneggianti nei media avranno d

ROMA - MANIFESTO SU aborto : “CAUSA DI FEMMINICIDIO”/ Lalli - prof. Bioetica “negli aborti non si uccidono bimbi” : Gli attivisti di CitizenGo in occasione del quarantennale dell'approvazione della legge sul diritto di ABORTO, hanno appeso manifesti choc per le vie di ROMA(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:53:00 GMT)

USA : senatore Nonini vuole infliggere pena capitale a chiunque ricorra ad aborto Video : La settimana scorsa il senatore americano Bob Nonini ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti l’#aborto che hanno suscitato numerosissime critiche: “l’aborto è omicidio, chi abortisce dovrebbe essere condannato a morte”. A to di queste affermazioni anche la sua campagna elettorale per diventare vicegovernatore dell’Idaho è a rischio a causa delle innumerevoli critiche; i dati hanno subito confermato la crescente perdita di consensi per il ...

Le affermazioni di ProVita sull'aborto? Non hanno fondamento scientifico : Da Bruxelles l'Associazione Luca Coscioni contesta la presa di posizione del manifesto affisso contro l'aborto da ProVita per le vie di Roma.

Le affermazioni di ProVita sull’aborto? Non hanno fondamento scientifico : Aborto, non si placa la polemica. Innescata dal manifesto che l’associazione ProVita ha affisso nei giorni scorsi a Roma. Salvo rimuoverlo sull’onda lunga delle proteste. Dibattito che si è fatto ancora più acceso dopo che il sodalizio ha presentato una petizione rivolta al ministero della Salute. Con la quale si chiede che le donne vengano messe a conoscenza delle conseguenze dell’interruzione volontaria di gravidanza sulla ...

aborto : Cirinnà - frangia fascista non cancellerà conquiste donne : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Il blitz squadrista di Forza Nuova alla Casa delle donne è un fatto grave perchè indica che è in atto un pesante attacco ai diritti che vorrebbe far tornare in nostro Paese nell’oscurantismo e a una visione medievale della società”. Lo afferma la sentarice del Pd Monica Cirinnà.“Le conquiste ottenute attraverso le lotte degli ultimi 40 anni -aggiunge- non potranno essere cancellate da una ...

aborto : Meloni - Comune guidato da M5S imbavaglia ma non ci arrendiamo : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Se difendi la vita, il Comune di Roma guidato dal M5S ti imbavaglia. Che schifo. Ma noi non ci arrendiamo. Loro rimuovono il manifesto dalle strade? Noi lo pubblichiamo sulle nostre bacheche e sulle nostre pagine”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, condividendo la foto apparsa sul maxi-cartellone rimosso a Roma. L'articolo Aborto: Meloni, Comune guidato da ...

Manifesto ProVita Roma - non sono contrario all’aborto ma in quel poster non ho visto errori : di Derek In questi giorni ha fatto molto discutere il Manifesto di ProVita apparso a Roma in cui veniva mostrata la foto di un feto all’età di un potenziale aborto e si diceva sostanzialmente che se siamo qui oggi è perché nostra madre a quell’epoca non ha abortito. Quest’oggi quel poster è stato rimosso ma – come accaduto in altre circostanze, ormai immagino sia un problema mio – rimango basito dallo stupore. Io ...