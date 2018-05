Nissan GT-R   - Al via le vendite della Nismo GT3

quattroruote

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il repartoha aperto le ordinazioni per la rinnovataGT-RGT3, che sarà proposta a 60.000.000 Yen, tasse escluse, pari a circa 475.000 euro al cambio attuale. Le prime consegne ai team sono previste per gennaio 2019, in tempo per affrontare le competizioniprossima stagione.Baricentro più basso, aerodinamica più efficiente. Grazie all'esperienza accumulata in altri campionati, come il Super GT giapponese, dal 2012 a oggi, la GT-R è stata ulteriormente evoluta, sfruttando anche le migliorie applicate sul modello stradale. Le sospensioni sono state modificate e questo intervento, insieme allo spostamento verso l'abitacolo di 150 mm del propulsore e all'introduzione del carter secco ha permesso di abbassare ulteriormente il centro di gravità. Importanti evoluzioni sono state compiute anche dal punto di vista aerodinamico, sia per la downforce sia per la ...