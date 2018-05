Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi Uomini e Donne | prime uscite a 4 con Sara Affi Fella

Nilufar Addati E GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - foto : sorrisi e sguardi complici a Milano : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne. La coppia beccata per le strade di Milano mentre si scambia sguardi e sorrisi complici, ecco le foto.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 13:45:00 GMT)

Uomini e donne - la ‘star’ del programma Nilufar Addati ha preso in giro tutti : “Ho fatto la più grande stronzata della mia vita” : Caos a Uomini e donne. “Ho fatto la stronzata più grande dei miei vent’anni di vita. Ora il senso di colpa mi sta mangiando“, dice Nilufar Addati, una delle troniste dell’ultima edizione del programma. La ragazza, da corteggiatrice dell’ex tronista Mattia Marciano, a novembre scorso era stata promossa a volto di punta e dopo alcuni mesi di trono neanche aveva deciso di uscire dalla trasmissione al fianco di Giordano ...

Uomini e Donne : Marta Pasqualato commenta sui social il triste episodio che ha visto protagonista Nilufar Addati : L'ex corteggiatrice dichiara: "So quanto male faccia il massacro mediatico e non sono d'accordo che venga fatto a nessuno".

Nilufar Addati ammette : «Ho preso in giro tutti. La più grande stron***a fatta in 20 anni» : ROMA ? Nuovo colpo di scena a ?Uomini e donne? con Nilufar Addati (recentemente ha scelto il corteggiatore Giacomo Mazzocchi) che ammette di aver ingannato conduttrice, staff e...

Uomini e Donne - Stefano Guglielmini e le minacce a Nilufar Addati : "Basta con queste cavolate" : Dalla pubblicazione dei primi frammenti del mea culpa di Nilufar Addati, rea di aver avuto un accordo segreto non rispettato (all'insaputa della redazione di Uomini e Donne) con Stefano Guglielmini, sul web, si è scatenato un vero e proprio polverone con un botta e risposta senza controllo.prosegui la letturaUomini e Donne, Stefano Guglielmini e le minacce a Nilufar Addati: "Basta con queste cavolate" pubblicato su Gossipblog.it 31 maggio ...

Nilufar Addati E GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - la dedica all’amico Luigi Mastroianni : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne. La confessione dell'ex tronista lascia un dubbio ai fan: cos'è accaduto di brutto con Stefano Guglielmini?(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 08:12:00 GMT)

Nilufar Addati : Karina Cascella la difende dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne: Karina Cascella dice la sua su Nilufar Addati Nilufar Addati, dopo aver fatto la sua scelta a Uomini e Donne, è diventata la protagonista di numerosi siti di gossip e di polemiche nate sul web. Il motivo? Come ben saprete, l’ex tronista di Maria De Filippi ha ingannato tutto il pubblico di canale 5 per ben tre mesi, intrattenendo una relazione al di fuori delle telecamere durante il suo percorso televisivo. Karina ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne - Stefano Guglielmini rompe il silenzio e fa chiarezza : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne. La confessione dell'ex tronista lascia un dubbio ai fan: cos'è accaduto di brutto con Stefano Guglielmini?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:12:00 GMT)

Uomini e Donne : Stefano Guglielmini replica a Nilufar Addati : Stefano Guglielmini rompe il silenzio su Nilufar di Uomini e Donne Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. In questa circostanza Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni, lasciando con un pugno di mosche in mano il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Il tutto è andato in onda poco fa su Canale 5. Hanno assistito alla puntata anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Come molti sapranno, la prima è finita nell’occhio ...

Nilufar Addati E GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - silenzio sui social dopo la confessione in studio : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne. La confessione dell'ex tronista lascia un dubbio ai fan: cos'è accaduto di brutto con Stefano Guglielmini?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:34:00 GMT)

Nilufar Addati ammette : 'Ho preso in giro tutti. La più grande stron***a fatta in 20 anni' : ROMA - Nuovo colpo di scena a 'Uomini e donne' con Nilufar Addati , recentemente ha scelto il corteggiatore Giacomo Mazzocchi, che ammette di aver ingannato conduttrice, staff e pubblico e nella ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi in crisi?/ Uomini e Donne : l'ex tronista non assiste alla scelta di Sara : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi della registrazione di Uomini e Donne per chiarire le affermazioni di Stefano Guglielmini: la coppia è già in crisi?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:55:00 GMT)

Nilufar Addati ammette : «Ho preso in giro tutti. La più grande stron***a fatta in 20 anni» : ROMA ? Nuovo colpo di scena a ?Uomini e donne? con Nilufar Addati (recentemente ha scelto il corteggiatore Giacomo Mazzocchi) che ammette di aver ingannato conduttrice, staff e...

Nilufar Addati E GIORDANO MAZZOCCHI IN CRISI?/ Uomini e Donne : la sfuriata di Tina Cipollari : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI della registrazione di Uomini e Donne per chiarire le affermazioni di Stefano Guglielmini: la coppia è già in CRISI? NILUFAR ADDATI ha deciso di ammettere la storia avuta con Stefano Guglielmini durante il suo trono di Uomini e Donne nel corso della nuova registrazione. Al suo fianco un provato GIORDANO MAZZOCCHI che, nonostante tutto, le rimane accanto.