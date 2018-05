NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI Uomini e Donne | la dedica all’amico Luigi Mastroianni

NILUFAR ADDATI : Karina Cascella la difende dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne: Karina Cascella dice la sua su Nilufar Addati Nilufar Addati, dopo aver fatto la sua scelta a Uomini e Donne, è diventata la protagonista di numerosi siti di gossip e di polemiche nate sul web. Il motivo? Come ben saprete, l’ex tronista di Maria De Filippi ha ingannato tutto il pubblico di canale 5 per ben tre mesi, intrattenendo una relazione al di fuori delle telecamere durante il suo percorso televisivo. Karina ...

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne - Stefano Guglielmini rompe il silenzio e fa chiarezza : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne. La confessione dell'ex tronista lascia un dubbio ai fan: cos'è accaduto di brutto con Stefano Guglielmini?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:12:00 GMT)

Uomini e Donne : Stefano Guglielmini replica a NILUFAR Addati : Stefano Guglielmini rompe il silenzio su Nilufar di Uomini e Donne Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. In questa circostanza Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni, lasciando con un pugno di mosche in mano il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Il tutto è andato in onda poco fa su Canale 5. Hanno assistito alla puntata anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Come molti sapranno, la prima è finita nell’occhio ...

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - silenzio sui social dopo la confessione in studio : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne. La confessione dell'ex tronista lascia un dubbio ai fan: cos'è accaduto di brutto con Stefano Guglielmini?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:34:00 GMT)

NILUFAR ADDATI ammette : 'Ho preso in giro tutti. La più grande stron***a fatta in 20 anni' : ROMA - Nuovo colpo di scena a 'Uomini e donne' con Nilufar Addati , recentemente ha scelto il corteggiatore Giacomo Mazzocchi, che ammette di aver ingannato conduttrice, staff e pubblico e nella ...

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi in crisi?/ Uomini e Donne : l'ex tronista non assiste alla scelta di Sara : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi della registrazione di Uomini e Donne per chiarire le affermazioni di Stefano Guglielmini: la coppia è già in crisi?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:55:00 GMT)

NILUFAR ADDATI ammette : «Ho preso in giro tutti. La più grande stron***a fatta in 20 anni» : ROMA ? Nuovo colpo di scena a ?Uomini e donne? con Nilufar Addati (recentemente ha scelto il corteggiatore Giacomo Mazzocchi) che ammette di aver ingannato conduttrice, staff e...

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI IN CRISI?/ Uomini e Donne : la sfuriata di Tina Cipollari : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI della registrazione di Uomini e Donne per chiarire le affermazioni di Stefano Guglielmini: la coppia è già in CRISI? NILUFAR ADDATI ha deciso di ammettere la storia avuta con Stefano Guglielmini durante il suo trono di Uomini e Donne nel corso della nuova registrazione. Al suo fianco un provato GIORDANO MAZZOCCHI che, nonostante tutto, le rimane accanto.

Uomini e Donne - NILUFAR ADDATI : scuse e tatuaggio per Giordano Mazzocchi : Nilufar Addati, dopo l'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, ha postato un messaggio al fidanzato Giordano Mazzocchi per ricurire lo strappo a seguito della confessione di un accordo segreto tra l'ormai ex tronista e l'allora corteggiatore Stefano, confermato, con tanto di prove fotografiche, sui social.prosegui la letturaUomini e Donne, Nilufar Addati: scuse e tatuaggio per Giordano Mazzocchi pubblicato su ...

Uomini e Donne - Karina Cascella difende NILUFAR Addati : Karina Cascella, nelle scorse ore, ha rivolto un pensiero a Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi dopo le rivelazioni dell'ultima registrazione in cui l'ex tronista ha ammesso candidamente di aver avuto un accordo segreto con un ex corteggiatore, Stefano: Mi ha colpito molto oggi questo video. Mi ha colpito la tremarella di lei, il braccio del suo fidanzato che teneva stretto, aggrappandosi perché in quel momento aveva paura di tutto. Non ...

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne - la coppia già in crisi a causa dopo il mea culpa? : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi della registrazione di Uomini e Donne per chiarire le affermazioni di Stefano Guglielmini: la coppia è già in crisi?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:11:00 GMT)

NILUFAR ADDATI pentita : la promessa d’amore e il tatuaggio per Giordano FOTO : Uomini e Donne: il tatuaggio di Nilufar per Giordano FOTO L’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati è scossa e pentita per quanto accaduto durante il Trono. La napoletana ha infatti ammesso di aver frequentato l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini al di fuori della corte di Maria De Filippi. I due avevano un accordo: Nilufar […] L'articolo Nilufar Addati pentita: la promessa d’amore e il tatuaggio per Giordano FOTO ...

Uomini e Donne - NILUFAR ADDATI ammette la storia con Stefano Guglielmini : "Ho fatto la ca*zata più grande della mia vita..." : Nella puntata dedicata alla scelta di Sara Affi Fella (tutte le anticipazioni, le potete trovare su Gossipblog, ovviamente), ha presenziato anche Nilufar Addati, la tronista napoletana di origini iraniane che, poco tempo fa, ha lasciato Uomini e Donne insieme al corteggiatore Giordano Mazzocchi.Nilufar, recentemente, è stato accusata da un suo ex corteggiatore, Stefano Guglielmini, di averla frequentata durante il suo trono, di averlo ...

NILUFAR ADDATI conferma la relazione con Stefano : il confronto a U&D : Uomini e Donne, Nilufar Addati confessa la relazione nascosta con l’ex corteggiatore Stefano Chiusura di stagione col botto per il Trono Classico di Uomini e Donne. Il talk show pomeridiano dei sentimenti di Canale 5 è pronto a chiudere i battenti venerdì rinnovando l’appuntamento a settembre nella medesima collocazione. Proprio in quest’ultime ore si è registrato l’ultimo appuntamento di UeD dove è avvenuta la scelta di Sara Affi Fella, ...