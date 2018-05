Nicaragua | marcia contro il presidente Ortega finisce nel sangue | almeno 11 morti

Nicaragua : morti e feriti a marcia contro Ortega : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

In Nicaragua la marcia contro Ortega finisce in un bagno di sangue : La marcia convocata ieri contro il governo di Daniel Ortega in Nicaragua ha riunito centinaia di migliaia di persone a Managua, ma si è chiusa con un bagno di sangue: gruppi armati sandinisti hanno aperto il fuoco sui manifestanti, causando almeno tre morti e decine di feriti, secondo il primo bilancio dei media indipendenti.La marcia di ieri - che è stata la più grande manifestazione di piazza in Nicaragua degli ultimi 30 ...