New Gundam Breaker | vediamo le modalità di gioco in un nuovo video gameplay

New Gundam Breaker : aggiunti nuovi Gunpla al roster : Bandai Namco Entertainment Europe, dopo le ultime informazioni sul suo New Gundam Breaker, ha svelato nuovi dettagli sul titolo che sarà disponibile in Italia dal 21 giugno in versione fisica per PlayStation 4 e dal 22 giugno in digitale per PlayStation 4 e PC via STEAM e altri distributori.New Gundam Breaker permetterà una grande varietà di personalizzazione, inclusi teste/caschi, braccia, torso, gambe, zaini e molte altre parti. Inoltre, anche ...