Neuroscienza | avere tanti contatti sociali difende memoria e cervello

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) Una ricerca pubblicata su “Frontiers in Aging Neuroscience” ha rilevato che una buona rete sociale aiuta a preservare lae a mantenere sano ildurante l’età avanzata. Lo studio ha individuato un nesso causa-effetto tra la buona compagnia e la/apprendimento in età anziana, e “suggerisce che il semplice fatto diuna fitta rete sociale influenza positivamente il“, ha spiegato l’autrice Elizabeth Kirby, della Ohio State University. Il risultato è stato ottenuto a seguito di studi su due gruppi di topolini anziani, uno diviso a coppie di animali conviventi, l’altro invece distribuito a gruppi di sei animali conviventi. Man mano che tutti i topini invecchiavano, si è osservato che gli esemplari del primo gruppo perdevano capacità dimolto più in fretta e erano meno abili nel ricordare e apprendere nuove ...