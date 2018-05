Netflix | le serie tv in arrivo nel mese di giugno

Le serie di Netflix per il giugno 2018 : A giugno inizia l'estate e Netflix anche per il periodo estivo continuerà a proporre grandi serie tv. Di certo, negli ultimi anni la piattaforma statunitense ha riscosso un grande successo proponendo "Stranger Things", "La casa di carta", l'originalissimo "Derek" e altre serialità che hanno tenuto i telespettatori incollati a tv, pc e tablet. Palinsesto alla mano, anche nel primo mese estivo gli abbonati avranno modo di emozionarsi e di ...

The Rain 2 si farà : rinnovata la serie Netflix per una seconda stagione : The Rain 2 ci sarà. La seconda stagione della serie Tv Netflix di origine danese è una conferma del successo ottenuto con il primo capitolo, una creatura firmata da Jannik Tai Mosholt, Christian Potalivo e Esben Toft Jocobsen. The Rain 2 verrà prodotta a fine anno, per un lancio previsto per il 2019. The Rain 2, nuovi episodi in arrivo Il vice presidente di International Original di Netflix ha sottolineato di essere entusiasta di poter ...

Netflix : le serie tv e i film in arrivo a giugno : Quarantacinque titoli tra cinema, serie, documentari di approfondimento e cartoni animati (per bambini e per adulti) arricchiranno questo mese la piattaforma in streaming di Netflix. Dieci, tra attesi ritorni, cult riconosciuti e novità pronte a farsi tali, gli appuntamenti da non perdere. In pole position, l’8 giugno, il grande finale formato film della serie interrotta e già più rimpianta per unicità e complessità emotiva, narrativa e ...

Chambers : Uma Thurman nel cast della serie Tv firmata Netflix : Chambers potrà contare su una presenza stellare per quanto riguarda il suo cast. La nuova serie Tv Netflix ha scritturato infatti Uma Thurman come una delle protagoniste. Il drama supernatural potrà contare quindi sulla partecipazione in primo piano dell’eroina di Kill Bill. Chambers è creato da Leah Rachel e la sua trama ruoterà attorno ad un contenuto di mistero e survivor. Chambers, Netflix scrittura Uma Thurman Leah Rachel e Akela ...

Netflix : le Serie Tv in arrivo a giugno 2018 : Per la gioia di tutti gli abbonati Netflix , giugno sarà un mese ricco di avventure ed emozioni. Sullo schermo vedremo il ritorno del supereroe Marvel, Luke Cage, pronto a riordinare le strade di ...

Disenchantment - su Netflix la nuova serie di Matt Groening papà dei Simpson : Una principessa ubriacona, un elfo esuberante e un demone personale di nome Luci sono il trio di personaggi di Disincanto o meglio Disenchantment la nuova serie animata ideata dal papà dei Simpson per Netflix. Lo show in dieci puntate dal 17 agosto è o meglio sarebbe un fantasy ma ovviamente secondo i canoni personalissimi e dissacranti del suo autore. Tutto comincia con una frase che non è la tradizionale C’era una volta, piuttosto: ...

13 Reasons Why : Katherine Langford lascia la serie di Netflix : La notizia sembra essere ufficiale. Se verrà realizzata una terza stagione di 13 Reasons Why, Katherine Langoford non sarà più nel cast fisso della serie tv. È la stessa attrice a confermarlo in un lungo post che ha pubblicato qualche ora fa sul suo profilo Instagram.Le ragioni che hanno spinto l"attrice a rivelare il destino di Hannah Baker sono ancora poco chiare, ma sicuramente il motivo principale è che, il personaggio da lei interpretato, ...

13 Reasons Why - il web contro la seconda stagione della serie Netflix : Una settimana fa ha debuttato su Netflix la seconda stagione di 13 Reasons Why , la serie tv ispirata all'omonimo romanzo di Jay Asher, e come previsto, è subito polemica. Il web non ha apprezzato il ...

Netflix svela le prime foto di Disincanto - nuova serie animata del papà dei Simpson in uscita ad agosto : Il colosso Netflix ha svelato le prime foto di Disincanto, nuova produzione animata che arriverà in estate sulla piattaforma. La serie è nata dalla mente geniale del creatore de I Simpson, Matt Groening, che ha dato vita a un'opera fantasy per adulti. Disincanto è composta, al momento, da dieci episodi. Il cartoon racconta le disavventure della principessa ubriacona Bean, accompagnata, come si vede dalle foto di Disincanto, dai suoi ...

