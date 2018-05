Nelle catacombe di Mosul

ilfoglio

(Di giovedì 31 maggio 2018), dal nostro inviato. Una fonte irachena del Foglio che preferisce restare anonima dice che sotto le macerie sulla riva del fiume Tigri aovest ci sono ancora “undicimila corpi che devono essere recuperati, secondo stime che non circolano in pubblico”. Siamo in quello che resta della Citt