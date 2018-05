Nel Pd alla ricerca del candidato ' nuovo' è già tempo di preparare le liste

Zidane-Real addio : dalla diffidenza alle 3 Champions - è Nella storia del club : E' stata la scommessa di Florentino Perez. Zinedine Zidane è arrivato sulla panchina del Real Madrid il 4 gennaio 2016 per sostituire l'esonerato Rafa Benitez nello scetticismo generale. alle spalle ...

«Devo imparare a fare la pasta ca..o e pepe» - l'incredibile gaffe hot di PeNelope Cruz alla Partita del Cuore : 'Una delle cose che posso fare meglio è la pasta carbonara, devo imparare pasta ca..o e pepe' , così Penelope Cruz parla delle sue capacità culinarie durante l'intervista di Antonella Clerici sul ...

Le t-shirt di Joe T VaNelli : dalla musica alle passerelle : ... il dj e produttore di fama internazionale Joe T Vanelli ha deciso di unire la sua passione per il mondo del clubbing a quella per la creatività, creando una sua linea di moda . La JTV Collection ...

Arriva Nest Hello - il campaNello smart con videocamera HD che permette di interagire con chi c’è alla porta anche quando si è fuori casa : 1/10 ...

Panchina Udinese - colpo di scena Nelle ultime ore : ecco il tecnico ad un passo dalla firma : Panchina Udinese – Sono ore caldissime in casa Udinese, in particolar modo il club bianconero sta per chiudere per il nuovo allenatore. La decisione è stata quella di non confermare il tecnico Tudor nonostante la salvezza raggiunta, sembrava ad un passo Prandelli ma dopo qualche ore è cambiata la strategia. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ in arrivo Miguel Cardoso, tecnico del Rio Ave. Il portoghese può ...

Carlo Conti e AntoNella Clerici ricordano Frizzi alla Partita del Cuore : Carlotta Mantovan in lacrime : La Partita del Cuore si è aperta quest’anno nel segno di Fabrizio Frizzi, con il ricordo commosso di Carlo Conti e Antonella Clerici, ma soprattutto le lacrime di Carlotta Mantovan. La moglie del conduttore infatti era sugli spalti per sostenere un’iniziativa che è sempre stata cara a Fabrizio Frizzi. Non a caso per presentare la serata sono stati scelti Antonella Clerici e Carlo Conti, due fra i migliori amici del presentatore ...

Maltempo Piemonte : Nel Casalese strade provinciali e comunali allagate : Forti temporali, alcuni con grandine, nel Casalese hanno creato problemi alla viabilità. Interrotta una strada per l’acqua alta, volontari della Protezione civile hanno posato sacchi di sabbia a protezione di una casa e di una chiesa ma non sono state necessarie evacuazioni. Numerosi i tratti di strade provinciali allagate, con fango e ghiaia sulle carreggiate. “Le criticità maggiori – spiega Gianfranco Piccarolo, responsabile ...

Reggio Calabria : successo al 'PanNella-Vallauri' per l'evento finale del 'Progetto Wim' : ... flessibile, competitivo ed attento a valorizzare le differenze di genere, aperto ai rapporti e alle interazioni con il mondo del lavoro e della tecnica del gruppo FS. Tale progetto si è inserito all'...

Serfilippi alla Lega ma solo come sostenitore : "Nel locale resto con La Tua Fano" : ... a livello nazionale, ha iniziato la propria campagna di sostegno alla Lega sottoscrivendone la tessera: "Nove anni fa ho iniziato a fare politica " ha spiegato questa mattina in conferenza " e non ...

18enne sgozzata dalla madre in un messaggio vocale a un'amica : "Vivo come Nell'inferno di Dante" : «Mamma non mi dice la verità su molte cose, mi rende la vita impossibile, vivo come nell'inferno di Dante». Così Yasmine Seffahi, la diciottenne uccisa dalla madre a Cecchina lunedì 28 maggio, in un messaggio vocale inviato a una sua amica, compagna di classe del liceo scientifico Vailati di Genzano che la ragazza frequentava. come si legge su Il Mattino, la ragazza, marocchina di origine, era una studentessa ...

Già liberati dalla neve i primi 4 chilometri verso il colle dell'AgNello : Sono già quattro i chilometri di strada liberati dalla neve, fino al secondo gruppo di malghe, sulla provinciale 251 verso il colle dell'Agnello in alta Valle Varaita, in provincia di Cuneo. L'...

Anmil - gli studenti dell'ITT PaNella-Vallauri di Reggio "Primi in sicurezza" : ... " Esibizione canzone "Qualcosa cambierà" Artista Marco Martinelli , finalista del Talent RAI "Forte, forte forte" e conduttore del programma di RAI Scuola "Memex " La scienza in Gioco", " Esibizione ...

MotoGp – Il mercato piloti si infiamma - Mir alla Suzuki : Lorenzo senza moto Nel 2019? : Jorge Lorenzo senza moto, Iannon verso l’Aprilia, Morbidelli in difficoltà: il mercato piloti della motoGp si infiamma Il mercato piloti della motoGp si infiamma sempre più. Dopo il rinnovo di Andrea Dovizioso con Ducati e i deludenti risultati di Jorge Lorenzo, sembra che la storia d’amore tra il team di Borgo Panigale e il maiorchino sia destinata a terminare. Petrucci e Miller sono i candidati principali per il posto di Lorenzo ...

“1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto Nella storia” : convegno all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore : Il Sessantotto nella storia, al di là della cronaca e del mito. E’ questo il nucleo centrale del convegno internazionale “1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” che si svolge all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore il 31 maggio e il 1 giugno. “L’intenzione che ci ha guidato è quella di portare un contributo alla storicizzazione del Sessantotto – spiegano Luca Baldissara e Alessandro Breccia dell’Ateneo Pisano ...