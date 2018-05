Nel nome della… luna | l’anello è quello di Sailor Moon

Conte tornerà al Quirinale con il nome di Savona Nella lista dei ministri : Nessun segnale, nessuna telefonata, solo l'ennesimo giorno di attesa. Sergio Mattarella ha messo in chiaro quel che doveva chiarire e oggi si è limitato ad aspettare che il premier incaricato facesse le sue valutazioni, mentre sui social cresceva il sostegno a suo favore: #IostoconMattarella è diventato in poche ore il primo trend topic su Twitter. La situazione appare ancora incartata sul nome di Paolo Savona. ...

Volley - Nations League 2018 : Simone GianNelli - il leoncino che guida l’Italia. La regia del baby fenomeno per fare volare gli azzurri : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena tornano in azzurro ma questa è anche l’Italia di Simone Giannelli, ormai un volto simbolo della nostra Nazionale nonostante i 22 anni ancora da compiere. Il baby fenomeno sarà il nostro palleggiatore titolare, nelle sue mani sicure affideremo la cabina di regia, sarà suo il compito di variare il gioco azionando lo Zar e la Pantera, puntando anche sui centrali e sul secondo schiacciatore con ...

Vulcano Kilauea : nuovo inquietante fenomeno alle Hawaii - mentre aumentano i flussi di lava Nell’oceano [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Carelli : “Conte? Non escludo nulla”. Ma ToniNelli è sicuro : “Il nome è lui - avrà l’incarico” : Un’altra giornata di passione, per Giuseppe Conte. Le quotazioni del professore sono stabili, dopo essere affondate nel pomeriggio di ieri, in serata erano risalite abbastanza, e resta in pista, sia pure ammaccato. Ma nel M5S c’è una certa confusione, e dichiarazioni sparse. Esclude che Conte possa saltare? «Non escludo questo, perché non sappiamo ...

Var al Giro d'Italia 2018 : Aru penalizzato di 20'' / Video - sanzione per scia dietro moto Nella cronometro : Fabio Aru penalizzato con la VAR: 20" per scia dietro moto nella cronometro Trento Rovereto, la giuria ha utilizzato le immagini televisive (Giro d'Italia 2018)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:14:00 GMT)

Governo M5s-Lega - diretta : il nome di Conte “in bilico”. Carelli : “Non escludo che salti. Savona? L’Italia resterà Nell’euro” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...

Giro d'Italia 2018 - gigante Yates Nella cronometro : mantiene la maglia rosa : Impresa di Simon Yates, che nella cronometro da Trento a Rovereto non perde la maglia rosa del Giro d'Italia 2018 e resta leader della classifica generale con 1'18" di vantaggio su Tom Dumoulin. A ...

Governo - Di Maio : “Premier? Abbiamo fatto nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era Nella mia squadra” : “Premier? Abbiamo fatto a Mattarella il nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra, votato da 11 milioni di persone”. Così Luigi Di Maio all’uscita dal Quirinale. “Sarà premier politico, orgoglioso di questa scelta”, ha continuato. L'articolo Governo, Di Maio: “Premier? Abbiamo fatto nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra” proviene da Il fatto Quotidiano.

Juventus - fenomeno Szczesny : che parata Nella festa scudetto! : Per la Juve da oggi scattano le vacanze. I bianconeri dopo aver chiuso il campionato festeggiando il settimo scudetto di fila potranno riposarsi un po'. Anche se molti giocatori della Juventus saranno impegnati con le rispetti nazionali ai mondiali che prenderanno il via il prossimo 14 giugno. Dunque per Massimiliano Allegri e molti dei suoi ragazzi potranno godersi le ferie e la preparazione riprenderà solo nel mese di luglio. Ieri per i ...

Giro d’Italia 2018 - quali distacchi Nella cronometro di Rovereto? La classifica si può rivoluzionare… : Dopo la tappa di Sappada, il Giro d’Italia 2018 sembra saldamente nelle mani del britannico Simon Yates (Mitchelton Scott). Siamo di fronte, probabilmente, ad uno dei dominatori dei Grandi Giri del prossimo lustro, insieme all’astro nascente colombiano Egan Bernal (Team Sky) che ha monopolizzato il Giro di California, svoltosi in contemporanea con la Corsa Rosa. 26 anni da compiere il prossimo mese di agosto, Yates ha già raggiunto ...

Matteo Salvini stretto Nella morsa Berlusconi-Di Maio. Si va verso un nome terzo tra i 5 stelle : Il grande gioco del governo si trasforma per l'ennesima volta nella più classica delle partite a Monopoli. Si ritorna in prigione senza passare dal via. Uno stallo determinato dall'insistenza del Movimento 5 stelle sul nome di Luigi Di Maio, e dalla Lega a dire ostinatamente di no. Così ecco che si materializza di nuovo la formula fatidica: nome terzo. Che sia un 5 stelle, però, magari un nome pesante d'area. Ma non un ...

Astronomia : Herschel osserva un raro fenomeno - un’emissione laser Nella Nebulosa Formica : Herschel ha colto un raro fenomeno collegato alla morte di una stella durante una delle sue passate osservazioni. Si tratta di un’insolita emissione laser proveniente dalla Nebulosa Formica, che suggerisce la presenza di un sistema a doppia stella nascosto al suo interno. Quando stelle di tipologia e dimensioni simili al nostro Sole si avvicinano alla fine della loro vita, si trasformano in nane bianche dense. Durante questo processo, si ...

Spettacolare alone solare Nel cielo del Sud : le FOTO di un fenomeno rarissimo e affascinante [GALLERY] : 1/4 FOTO di Corrado Mascia da Cagliari ...

Lega-M5S - niente intesa sul premier. Di Maio : «Il nome nei prossimi giorni». Nel contratto il conflitto di interessi : Frenata sul nome del premier. L'accordo, nonostante l'ennesimo incontro stamani tra Salvini e Di Maio non c'è. E la novità del pomeriggio è che la soluzione non...