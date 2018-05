Nel mondo ogni anno 7 milioni di morti per il fumo

Giornata Mondiale contro il Tabacco : Nel mondo 7 milioni di morti ogni anno per il fumo : Il fumo uccide ogni anno 7 milioni di persone nel mondo, tra cui quasi un milione per le conseguenze di quello passivo: lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in occasione della Giornata Mondiale contro il Tabacco. Nel mondo fumano oltre 24 milioni di giovani tra 13 e 15 anni, tra cui 17 milioni di ragazzi e 7 milioni di ragazze. Oltre l’80% dei fumatori vive in paesi a medio e basso reddito, quelli in cui il numero ...

Nel mondo oltre 1 miliardo di bambini in povertà e in guerra. Niger paese più a rischio - Italia ottava : Il rapporto sull'infanzia: la povertà uccide 15mila minori al giorno, diritto all'educazione negato per 27 milioni di bambini. Forti le discriminazioni di genere, cresce il fenomeno delle spose ...

Paleontologia : rinvenuto Nelle Dolomiti il più antico fossile di lucertola al mondo : La più antica lucertola al mondo nota finora? E’ un fossile rinvenuto nelle Dolomiti del Trentino-Alto Adige, che porta quindi a riscrivere la loro origine: va spostata indietro di circa 75 milioni di anni, fino a oltre 255 milioni di anni fa. Alla ricerca italiana, cui partecipano il Muse – Museo delle Scienze di Trento, il Centro di fisica teorica Abdus Salam di Trieste, il Centro Enrico Fermi di Roma e l’acceleratore di ...

Spread anche Nel mondo del calcio : oltre 200 punti tra Italia e Germania : In questi giorni convulsi dal punto di vista politico, la parola Spread risuona in continuazione. Ebbene, c'è uno Spread anche nel calcio. I dati E' il Football Spread, un parametro in grado di ...

Ocse inaugura un nuovo centro a Istanbul - quinto Nel mondo : Roma, 30 mag. , askanews, L'organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico , Ocse, annuncerà domani l'apertura di un centro a Istanbul, il quinto dopo Washington, Berlino, Tokyo e Città ...

L'associazione dei Liguri Nel mondo regala al Papa i documenti della sua famiglia materna : Città del Vaticano - Le radici italiane del Papa argentino si ritrovano in Piemonte e in Liguria. Stamattina, durante l'udienza generale, il presidente delL'associazione Liguri nel mondo, Mario Meini, ha consegnato a Bergoglio le copie dei documenti che testimoniano il legame di parentela della famiglia Sivori, emigrata nel 1860 in Argentina, con un piccolo paese ligure, Cogorno,...

Presentati a Bologna i nuovi obiettivi di sostenibilità 2025 di AB InBev - la più grande azienda al mondo Nel settore birrario : Sarà Richard White, Vice Presidente e Responsabile Sustainability & Procurement di AB InBev Europa, a presentare ufficialmente in Italia gli obiettivi di sostenibilità 2025 della più grande azienda al mondo nel settore birrario. White sarà ospite del Forum “La road map del futuro per il food&beverage” organizzato da Ambrosetti Club, momento conclusivo dei lavori condotti nel 2018 dalla community food&beverage, piattaforma di ...

Il 'caso' Italia Nel mondo - Ocse rivede al ribasso il nostro Pil : All'1,4% nel 2018 e all'1,1% nel 2019. Rallentano gli investimenti, si indebolisce l'occupazione e cala il potere d'acquisto delle famiglie a causa dell'inflazione. Juncker: 'impegnamoci contro ...

La Storia del mondo si scrive negli alberghi tra tunNel segreti - spie e cadaveri eccellenti : Il Royal Horseguards, al 2 di Whitehall Court, stava, e sta ancora adesso, accanto al quartier generale di Scotland Yard: era pieno di tunnel, di femmine e di spie. Dai suoi cunicoli segreti i James ...

Morto Andrea MariNelli - il mobiliere delle cucine vinto dalla malattia a 46 anni. Era legato a Mondo Convenienza : PESARO - Il signore dei mobili. Una cucina su tre prodotta in Italia porta il suo nome, 600 le camere consegnate ogni giorno. E? Morto questa notte il mobiliere Andrea Marinelli, 46 anni,...

Cultura - nasce a Tirana il primo centro Dante Nel mondo : Questo lo spirito del progetto Dante nel mondo promosso dalla Società Dante Alighieri, che ha scelto la Scuola italiana a Tirana Sh.P.K. come sede pilota. In occasione della Giornata della Dante , l'...