Nel mondo meno fumatori | ma in Italia sono in aumento

Uil soddisfatta della penetrazione Nel mondo della scuola : Resistete, meglio, astenetevi dal fare le cose senza averne discusso con chi quel mondo conosce. Vale per la scuola, come per le politiche industriali, vale per gli strumenti previdenziali come per ...

Paula - il selfie in bagno fa il giro del mondo : un disastro - notate niente di strano Nella foto? : Un selfie, innocuo o forse non troppo, che ha scatenato il finimondo. La protagonista è Paula Sophia Garcia Espino , che si è immortalata seduta in bagno. Uno scatto che ha fatto impazzire il web, ...

“Dove sta il lecca-lecca?”. Se riuscite a trovarlo entro 1 minuto siete dei geni! L’indoviNello che sta facendo impazzire il mondo intero : Ogni anno, esce una sorta di indovinello destinato a divenire il più virale del web. Un’immagine in genere, una di quelle che non ha bisogno di presentazioni o diversi giri di parole. Un quiz semplice e una risposta: proprio come in questo caso. L’artista ungherese Dudolf è tornato con un nuovo disegno per sfidare gli utenti durante l’estate. Questa volta la domanda è: c’è un lecca lecca tra i coni, riuscite a trovarlo? Solo qualche tempo ...

Auto elettriche - Nel mondo sono oltre 3 milioni - : Più di un milione di unità sono state vendute nel 2017. A dirlo è l'Agenzia internazionale dell'energia , Iea, secondo la quale il dato fa registrare una crescita del 54% rispetto al 2016

Fumo - Nel mondo - ogni anno - 7 milioni di morti per le sigarette : Nel mondo oltre 24 milioni di ragazzi tra 13 e 15 anni fumano, tra cui 17 milioni di ragazzi e 7 milioni di ragazze. Oltre l'80% dei fumatori vive in paesi a medio e basso reddito, che sono anche ...

Dal fallimento alla exit per 108 milioni - storia dell'uomo che porta l'elettricità Nelle isole del mondo : Dal fallimento alla exit per 108 milioni, storia dell'uomo che porta l'elettricità nelle isole del mondo

Giornata Mondiale senza tabacco 2018 : 7 milioni i morti causati dal fumo Nel mondo : Sono numeri che fanno rabbrividire quelli ricordati oggi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che danno ancora una volta l’idea delle reali conseguenze provocate da un vizio come quello delle sigarette che mette a rischio la vita delle persone ma continua ad essere molto diffuso nel mondo nonostante campagne di sensibilizzazione e informazione che informano costantemente dei danni, spesso irreversibili, provocati alle ...

Nel mondo ogni anno 7 milioni di morti per fumo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nel mondo ogni anno 7 milioni di morti per il fumo : Nel mondo oltre 24 milioni di ragazzi tra 13 e 15 anni fumano, tra cui 17 milioni di ragazzi e 7 milioni di ragazze. Oltre l'80% dei fumatori vive in paesi a medio e basso reddito, che sono anche ...

Giornata Mondiale contro il Tabacco : Nel mondo 7 milioni di morti ogni anno per il fumo : Il fumo uccide ogni anno 7 milioni di persone nel mondo, tra cui quasi un milione per le conseguenze di quello passivo: lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in occasione della Giornata Mondiale contro il Tabacco. Nel mondo fumano oltre 24 milioni di giovani tra 13 e 15 anni, tra cui 17 milioni di ragazzi e 7 milioni di ragazze. Oltre l’80% dei fumatori vive in paesi a medio e basso reddito, quelli in cui il numero ...

Nel mondo oltre 1 miliardo di bambini in povertà e in guerra. Niger paese più a rischio - Italia ottava : Il rapporto sull'infanzia: la povertà uccide 15mila minori al giorno, diritto all'educazione negato per 27 milioni di bambini. Forti le discriminazioni di genere, cresce il fenomeno delle spose ...

Paleontologia : rinvenuto Nelle Dolomiti il più antico fossile di lucertola al mondo : La più antica lucertola al mondo nota finora? E’ un fossile rinvenuto nelle Dolomiti del Trentino-Alto Adige, che porta quindi a riscrivere la loro origine: va spostata indietro di circa 75 milioni di anni, fino a oltre 255 milioni di anni fa. Alla ricerca italiana, cui partecipano il Muse – Museo delle Scienze di Trento, il Centro di fisica teorica Abdus Salam di Trieste, il Centro Enrico Fermi di Roma e l’acceleratore di ...

Spread anche Nel mondo del calcio : oltre 200 punti tra Italia e Germania : In questi giorni convulsi dal punto di vista politico, la parola Spread risuona in continuazione. Ebbene, c'è uno Spread anche nel calcio. I dati E' il Football Spread, un parametro in grado di ...

Ocse inaugura un nuovo centro a Istanbul - quinto Nel mondo : Roma, 30 mag. , askanews, L'organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico , Ocse, annuncerà domani l'apertura di un centro a Istanbul, il quinto dopo Washington, Berlino, Tokyo e Città ...