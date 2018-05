Negroni week | una settimana di brindisi a fin di bene

vanityfair

: Vivi Milano: Negroni Week 2018 - Notizie_Milano : Vivi Milano: Negroni Week 2018 - wondermau : @campari Negroni week dal 4 al 10 giugno! Ho solo 2 settimane di preparazione... #negroniweek #campari - Socialite_Mx : Campari - Negroni Week 2018 -

(Di giovedì 31 maggio 2018) È dal 1919 che lo beviamo, o almeno, all’inizio l’ha bevuto solo lui, il conte Camillo, che di certo mai avrebbe pensato di finir sulla bocca di tutti i barman e di ogni amante del buon bere, su ogni lista aperitivo in tutto il mondo, di essere nominato in ogni notte troppo alcolica, solo per aver sbadatamente chiesto di aggiungere un po’ di gin invece che la soda al suo drink. Come può cambiare tanto un piccolo gesto. E così anche il nostro piccolo gesto, quello di ordinare unnellache va dal 4 al 10 giugno, può cambiare (un po’) le cose. LEGGI ANCHE7 modi per fare il Negron Perché proprio ladal 4 al 10 giugno sarà la #2018, che per il sesto anno arriva nei bar del mondo (nel 2017 furono 7.770 locali in 60 paesi) per celebrare l’iconinco drink, ma anche con uno scopofico. Organizzata da Campari e da ...