NBA | Kevin Love riceve l' ok dai medici | in campo per gara-1 contro Golden State

NBA - in dubbio la presenza di Kevin Love tra i Cavs in gara 1 : Resta ancora incerta la partecipazione della stella dei Cleveland Cavaliers, Kevin Love, alla prima sfida delle Finals Nba contro i Golden State Warriors in programma giovedì notte alla Oracle Arena ...

Finals NBA - Kevin Love potrebbe saltare gara-1 : la situazione : Cleveland Cavaliers alle prese con il caso Love, in vista di gara-1 delle Finals potrebbe essere costretto a restare fermo ai box Resta ancora incerta la partecipazione della stella dei Cleveland Cavaliers, Kevin Love, alla prima sfida delle Finals Nba contro i Golden State Warriors in programma giovedì notte alla Oracle Arena di Oakland. Love è rimasto vittima quattro giorni fa di un trauma cranico durante uno scontro di gioco con Jayson Tatum ...

Playoff NBA – Kevin Durant suona la carica : “fermare LeBron James? Troverò una soluzione a tutta questa merda” : Kevin Durant non ha paura di affrontare LeBron James alle Finals NBA: il cestista degli Warriors ha pronto un piano per arginare la forza del Re Per il quarto anno consecutivo le Finals NBA metteranno di fronte Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Da una parte LeBron James, autentico (ed unico) trascinatore della franchigia dell’Ohio con 34.0 punti, 9.2 rimbalzi e 8.8 assist di media ai Playoff. Dall’altra Kevin Durant che in ...

NBA Playoff - Kevin Love non ci sarà : chi può dare una mano a LeBron James in gara-7? : In gara-7, mai scommettere contro LeBron James. Nella post-season più incredibile della sua carriera, già entrata di diritto nella storia come una delle più trascinanti e decisive mai viste in NBA, il ...

Playoff NBA - Kevin Love salterà gara-7 tra Cleveland e Boston : Kevin Love si appresta a saltare gara-7 tra Cleveland e Boston, la finale di Conference è giunta all’atto decisivo, ma non avrà un interprete importante Kevin Love si appresta a guardare dalla panchina gara-7 di finale di Conference ad Est tra Cleveland e Boston. Il lungo dei Cavs è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 5 minuti di gara-6 a causa di un colpo alla testa. L’NBA ha delle regole ferree per i colpi al capo e ...

NBA - Golden State si affida a Kevin Durant per non abdicare : ma il suo gioco fa discutere : Uno scambio di opinioni tra Steve Kerr e Kevin Durant "rubato" dalle telecamere di TNT Durante gare-5 ha messo davanti a tutti un tema che all'interno dei Golden State Warriors sta già da tempo ...

NBA - colpo alla testa - Kevin Love abbandona gara-6 : in forte dubbio per la settima : La storia di questi ultimi giorni di playoff sembra essere che per vincere bisogna pagare il prezzo di perdere il proprio secondo miglior giocatore. Dopo l'infortunio di Chris Paul che ha privato gli ...

Playoff NBA – Kevin Durant fa mea culpa : “ad inizio partita ho commesso due gravi errori” : Al termine di gara-2 dei Playoff NBA, Kevin Durant ha fatto una pesante autocritica, prendendo di mira il suo pessimo inizio di partita Gara-2 della Finale della Western Conference ha dato un verdetto alquanto interessante: gli Houston Rockets sono riusciti a battere i Golden State Warriors (127-105) riportando la serie in parità. Non è bastata un’altra grande prova di Kevin Durant, autore di 38 punti, per portare gli Warriors sul 2-0. A dirla ...

NBA - Kevin Durant : 'Sappiamo qual è l'obiettivo - ma dobbiamo restare concentrati sul presente' : Kevin Durant è reduce da una gara-1 sensazionale, chiusa con 37 punti, la vittoria sul campo degli Houston Rockets e una partita eccezionale sui due lati del campo, virtualmente immarcabile uno-contro-...

Playoff NBA – Klay Thompson esalta il talento di Kevin Durant : “è immarcabile! Trova sempre un modo per…” : Dopo la vittoria in gara-1 contro i Rockets, Klay Thompson ha esaltato la prestazione di Kevin Durant, autentico uomo in più per gli Warriors Ieri notte i Golden State Warriors hanno vinto gara-1 delle Western Conference Finals contro gli Houston Rockets. I ragazzi di coach Kerr sono riusciti a far fronte ad un super James Harden da 41 punti, grazie al talento di Kevin Durant: l’ex OKC ha messo a referto 37 punti in 40 minuti, risultando a dir ...

NBA - Kevin Durant ci casca ancora : 'like' su Instagram contro Russell Westbrook : Che il like fosse volontario oppure no, il dubbio sulle abitudini social di Durant " nominato giusto qualche giorno fa una delle cento persone più influenti del mondo dalla rivista Time in un pezzo ...