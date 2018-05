NBA – Ben Simmons e Kendall Jenner sono fidanzati | spunta il VIDEO che li ritrae insieme

NBA – Ben Simmons e Kendall Jenner stanno insieme? Ecco la nuova sexy fidanzata della stella dei Sixers [GALLERY] : Ben Simmons paparazzato insieme alla modella Kendall Jenner: è nata una nuova coppia nel mondo dell’NBA? Messi alle spalle gli infortuni della scorsa stagione, Ben Simmons ha trascinato i Sixers fino alle semifinali di Conference, prima di fermarsi contro i Celtics, candidandosi al premio di ROY. Anche fuori dal campo il playmaker dei Sixers sembra cavarsela davvero bene. Ben Simmons si starebbe frequentando con la modella Kendall Jenner, già ...

NBA – Joel Embiid - che botta! L’esclusione dal 1° Quintetto NBA gli costa ben 30 milioni : Joel Embiid sarà costretto a rinunciare al supermax contract per essere finito nel 2° Quintetto NBA della stagione Con la postseason che entra nel vivo e le Finals distanti 1 partita ad Est e al massimo 2 ad Ovest, l’NBA ha rilasciato i migliori quintetti della stagione. Con un po’ di sorpresa, Joel Embiid è finito nel secondo Quintetto, scelta che gli costerà un bel po’ di milioni. Chiariamoci: sicuramente il centro dei Sixers ...

NBA - l'infinito dibattito su chi sia meglio tra Donovan Mitchell e Ben Simmons : La rivalità a distanza che mette uno contro l'altro Ben Simmons e Donovan Mitchell è uno degli argomenti più discussi di queste stagione, una di quelle cose di cui ciclicamente ci si ritrova ad ...

NBA - Ben Simmons chiude con 1 punto segnato : "Ci ho pensato troppo". E Dragic attacca : L'inesperienza alla fine ti costringe sempre a pagare il conto. Calcare per la prima volta in carriera un palcoscenico importante , e rumoroso, come il TD Garden, avendo contro una difesa preparata e ...

NBA - la felpa di Donovan Mitchell contro Ben Simmons accende la polemica sul Rookie dell'Anno : Se vi è capitato di visitare social network, forum o Reddit a tema NBA negli ultimi mesi, molto probabilmente vi sarete imbattuti in un'accesissima discussione su chi meriti il premio di Rookie dell'...

NBA - Popovich : "Vogliamo finire bene la stagione" : ROMA - Con la vittoria ottenuta stanotte a spese dei Sacramento Kings , i San Antonio Spurs hanno conquistato una storica qualificazione ai playoff per la ventunesima stagione consecutiva. A fine gara ...

NBA Regular Season 2017/18 : Blazers e Wizards ai playoff - bene i Jazz - sperano ancora Nuggets e Pistons! : Weekend di pasqua ad altissimo contenuto quello di questa NBA Regular Season 2017/18. Tantissime partite infatti ci hanno accompagnato in questa tre giorni in cui altre due squadre hanno avuto l’accesso ai playoff, ovvero Blazers e Wizards. Dunque nella Eastern Conference mancano soli 2 posti da assegnare mentre nella Western Conference sono ancora 5 le squadre che possono qualificarsi ai playoff. In questo scenario andiamo a ...

NBA Regular Season 2017/18 : Bene i Pacers - scatto decisivo verso i playoff degli Heat - i Clippers non mollano! : Ultimo articolo di marzo per questa NBA Regular Season 2017/18 che è praticamente giunta al termine. Ci sono ancora alcuni posti nei playoff da assegnare e l’incertezza regna sovrana soprattutto nella Western Conference, visto che nella Eastern Conference pare tutto deciso. Andiamo dunque a vedere i risultati delle 8 partite giocate mercoledì in questa NBA Regular Season. Le due squadre leader delle Conference, ovvero Raptors e ...

Basket - NBA 2018 : Philadelphia alla settima di fila - bene Boston : I playoff ormai alle porte non sembrano intimorire i Philadelphia 76ers, che anzi proprio nelle ultime settimane sembrano aver trovato un’ottima chimica di squadra, che al momento li rende una delle squadre più interessanti in vista della fase più calda dell’NBA 2017-2018. Nella notte si sono disputato cinque partite, che però non hanno cambiato la classifica in maniera definita. Parlando proprio dei Sixers, settima vittoria ...

NBA Regular Season 2017/18 : Cavs e Sixers straordinari nella Eastern Conference - nella Western Conference bene Pelicans e Spurs - provano a risollevarsi Nuggets e Hornets! : E’ stata una tre giorni alquanto importante quella di questa NBA Regular Season 2017/18. I primi verdetti infatti sono già stati sanciti. Ben 4 squadre hanno conquistato il pass per i playoff: nella Eastern Conference Raptors e Celtics e nella Western Conference Rockets e Warriors. La situazione però nella corsa alla 2° fase della stagione è ancora apertissima e dunque vediamo tutti i risultati di questi tre giorni partendo dalle 8 ...