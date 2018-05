Nazionale | Mancini | ' Francia test importante' | Balotelli in dubbio

Nazionale - Mancini : 'Su Balotelli decido domani - Sirigu gioca' : Nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Francia a Nizza il ct azzurro Roberto Mancini si è detto 'Curioso di vedere come ci comporteremo contro una squadra che sta più avanti di ...

Nazionale - Mancini 'Balotelli capitano contro la Francia Sì - ha più presenze' : NIZZA - 'In Nazionale vige la regola che il giocatore che ha più presenze è il capitano. Se Mario in campo è il giocatore con più presenze sarà capitano. Lo striscione dell'altra volta? Sono cose che ...

Nazionale - Uva : “Mancini ct scelta ottimale” : La scelta di Roberto Mancini come ct “è stata ottimale per capacità, coerenza, conoscenza ed esperienza interNazionale. Non serve però solo Mancini o solo la Federazione, serve che tutto il sistema calcio vada nella stessa direzione”. Lo ha sottolineato il dg della Figc, Michele Uva, a margine della presentazione dell’ottava edizione di Reportcalcio. “Il rapporto fra Federazione e club è fondamentale per il futuro della ...

Nazionale - Jorginho esalta Mancini : “stiamo assumendo un’identità precisa. Svezia? Basta piangerci addosso” : Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, Jorginho ha parlato del nuovo corso azzurro con Mancini commissario tecnico “Con Mancini stiamo assumendo una identità precisa, ci sta trasmettendo fiducia, serenità ed entusiasmo, cose di cui sicuramente avremo bisogno“. Parla così del nuovo corso dell’Italia sotto la guida del tecnico jesino il centrocampista del Napoli e della Nazionale Jorginho. “Ci spiace per ...

Nazionale - Fabbricini : “bene la prima di Mancini” : “Buona la prima di Mancini, il risultato va bene. Ho visto buone cose nel primo tempo, una squadra giovane, vivace, veloce, in stile con il ct. Con Balotelli sarà la volta buona? Spero, non stavo a San Gallo ma l’ho visto in campo disponibile al colloquio, forse la maturità anche per lui è arrivata e sarà positivo anche per l’Italia”. Lo dice il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, commentando ...

Nazionale - Mancini : “Balotelli può fare molto di più” : “Una valutazione della prova di Balotelli? Può fare molto meglio però come prima partita è stato abbastanza bravo, specie nel primo tempo con quel gol. Ma certo può fare di più”. Così Roberto Mancini sulla prestazione di Mario Balotelli, da lui richiamato in Nazionale, nell’amichevole contro l’Arabia Saudita. L'articolo Nazionale, Mancini: “Balotelli può fare molto di più” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Nazionale - Infantino : “da Mancini impulsi giusti” : “Balotelli? E’ un grande giocatore, sono contento che sia tornato. Ha tutte le carte in regola per dimostrare che l’Italia è ancora al top”. Così il presidente della Fifa Gianni Infantino, spettatore di Italia-Svizzera allo stadio di San Gallo. “Un Mondiale senza Italia? Ci viene da piangere… – dice ancora il presidente della Fifa -, perché un Mondiale senza maglie azzurre è difficile da immaginare, ma è ...

Nazionale - Mancini : “viste cose positive” : “Nel primo tempo ho visto delle cose positive e bisogna ripartire da qui”. Così Roberto Mancini commenta il suo esordio vincente sulla panchina dell’Italia, con il 2-1 ai sauditi. “Le difficoltà del secondo tempo – aggiunge il ct – sono state determinate dalla stanchezza accumulata dai miei rispetto ai sauditi che in vista del Mondiale sono in ritiro da tre mesi. Il gol subito? No, non mi sono arrabbiato, ...

Calcio : amichevole Italia-Arabia Saudita 2-1. Mario Balotelli lancia la nuova Nazionale di Roberto Mancini : Vittoria doveva essere e l’Italia non ha mancato l’appuntamento con il successo, che mancava ormai da cinque partite. Se pur in un’amichevole internazionale, gli azzurri tornano a vincere: la nuova nazionale di Roberto Mancini batte allo Stadio di San Gallo (Svizzera) per 2-1 l’Arabia Saudita. Non convince molto la performance di Bonucci e compagni, apparsi molto scarichi a livello fisico (più che ovvio, visto che siamo a ...

Italia-Arabia Saudita 2-1 - buona la prima per Mancini : Balotelli è sempre SuperMario - la nuova Nazionale è già trascinata dal talento escluso dai vecchi senatori [FOTO e VIDEO] : 1/14 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Nazionale - Mancini con Balotelli titolare. Costacurta : "Mario fa bene al gruppo" : Comincia stasera l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. A San Gallo, in Svizzera, l'Italia affronta in amichevole l'Arabia Saudita alle 20.45. Grande attesa per vedere all'...

Nazionale - ecco il primo 11 targato Roberto Mancini : la formazione scelta dal nuovo Ct - finalmente decisioni coraggiose [FOTO] : Al via il nuovo progetto della Nazionale di calcio, l’Italia in campo contro l’Arabia Saudita con Roberto Mancini in panchina, l’esordio sulla panchina azzurra con importanti scelte, finalmente coraggiose e corrette dal punto di vista tecnico. Mancini opterà finalmente per un cambio generazionale che sembrava scontato già da un paio d’anni, inserendo molti calciatori di talento nel suo primo 11 iniziale in azzurro. Spazio ...