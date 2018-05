Nazionale | Mancini ' Balotelli capitano contro la Francia Sì | ha più presenze'

Nazionale - Uva : “Mancini ct scelta ottimale” : La scelta di Roberto Mancini come ct “è stata ottimale per capacità, coerenza, conoscenza ed esperienza interNazionale. Non serve però solo Mancini o solo la Federazione, serve che tutto il sistema calcio vada nella stessa direzione”. Lo ha sottolineato il dg della Figc, Michele Uva, a margine della presentazione dell’ottava edizione di Reportcalcio. “Il rapporto fra Federazione e club è fondamentale per il futuro della ... : Ladi Roberto Mancini come ct “è stata ottimale per capacità, coerenza, conoscenza ed esperienza inter. Non serve però solo Mancini o solo la Federazione, serve che tutto il sistema calcio vada nella stessa direzione”. Lo ha sottolineato il dg della Figc, Michele Uva, a margine della presentazione dell’ottava edizione di Reportcalcio. “Il rapporto fra Federazione e club è fondamentale per il futuro della ...

Nazionale - Jorginho esalta Mancini : "stiamo assumendo un'identità precisa. Svezia? Basta piangerci addosso" : Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, Jorginho ha parlato del nuovo corso azzurro con Mancini commissario tecnico "Con Mancini stiamo assumendo una identità precisa, ci sta trasmettendo fiducia, serenità ed entusiasmo, cose di cui sicuramente avremo bisogno". Parla così del nuovo corso dell'Italia sotto la guida del tecnico jesino il centrocampista del Napoli e della Nazionale Jorginho. "Ci spiace per ...

Nazionale - Fabbricini : "bene la prima di Mancini" : "Buona la prima di Mancini, il risultato va bene. Ho visto buone cose nel primo tempo, una squadra giovane, vivace, veloce, in stile con il ct. Con Balotelli sarà la volta buona? Spero, non stavo a San Gallo ma l'ho visto in campo disponibile al colloquio, forse la maturità anche per lui è arrivata e sarà positivo anche per l'Italia". Lo dice il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, commentando ...

Nazionale - Mancini : "Balotelli può fare molto di più" : "Una valutazione della prova di Balotelli? Può fare molto meglio però come prima partita è stato abbastanza bravo, specie nel primo tempo con quel gol. Ma certo può fare di più". Così Roberto Mancini sulla prestazione di Mario Balotelli, da lui richiamato in Nazionale, nell'amichevole contro l'Arabia Saudita. L'articolo Nazionale, Mancini: "Balotelli può fare molto di più" sembra essere il primo su CalcioWeb.

Nazionale - Infantino : "da Mancini impulsi giusti" : "Balotelli? E' un grande giocatore, sono contento che sia tornato. Ha tutte le carte in regola per dimostrare che l'Italia è ancora al top". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino, spettatore di Italia-Svizzera allo stadio di San Gallo. "Un Mondiale senza Italia? Ci viene da piangere… – dice ancora il presidente della Fifa -, perché un Mondiale senza maglie azzurre è difficile da immaginare, ma è ...