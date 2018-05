Nasce il nuovo Governo | 18 ministri | 5 donne

Napoli - Nasce nuovo club Parlamento : ANSA, - Napoli, 30 MAG - E' nato con la nuova legislatura anche il nuovo club Napoli in Parlamento, che raccoglie i parlamentari tifosi del club azzurro. Al club hanno aderito esponenti di tutte le ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : Nasce il suo nuovo maxi-partito - così si mangia Silvio Berlusconi : In queste ore di caos, è Matteo Salvini l'unico a mantenere la calma. I balletti patetici di Luigi Di Maio e Pd e la confusione politica in cui è precipitato Sergio Mattarella , trascinando a fondo Carlo Cottarelli e l'Italia intera, sembrano non toccare il leader della Lega , che continua ad avere una sola parola: voto al più ...

Napoli - riNasce l'Edenlandia : viaggio nel nuovo parco dei divertimenti della città : Giochi, attrazioni, musica e spettacoli. Questi gli ingredienti della nuova Edenlandia che presto riaprirà al pubblico. La data non è ancora stata fissata, ma i lavori all'interno del parco proseguono a gran velocità, nonostante ...

Massimo Giletti - Nasce un nuovo governo : i nomi bomba ospiti su La7 : L'attualità politica è al centro della ventisettesima puntata di Non è l'arena , il talk di approfondimento condotto da Massimo Giletti in onda domani domenica 27 maggio alle ore 20.30 su La7. ...

Calciomercato Napoli - l’11 stellare di Ancelotti : 5 colpi da urlo - può Nascere una squadra da scudetto e Champions League - i tifosi in delirio per il nuovo progetto [FOTO] : Napoli scatenato nelle ultime ore, inizia un nuovo importante progetto con l’intenzione di essere grande protagonista in campionato e Champions League. Sembrava vicino l’accordo con Maurizio Sarri, poi il dietrofront delle ultime ore con l’allenatore conteso da Zenit e Chelsea, nelle ultime ore il presidente De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi, ieri sera vertice con Carlo Ancelotti, accordo totale raggiunto per due stagioni con opzione ...

Nohow – Nasce il nuovo brand Made in Italy di Mariano Di Vaio : una nuova sfida per il re degli influencer [GALLERY] : Mariano Di Vaio e la sua nuova avventura come imprenditore nel mondo della moda Un talento universale che cresce di anno in anno, proprio come le sue sfide. A poche settimane dalla nomina di Forbes come uno degli under30 più influenti nel settore moda/retail/e-commerce, Mariano Di Vaio, il noto top influencer italiano uomo più famoso al mondo con oltre 11 milioni di followers sui social network, lancia nella prestigiosa Galleria Vittorio ...

Gianni Chiarini inaugura un nuovo Temporary Pop up alla RiNascente di Milano : Gianni Chiarini new opening: all’interno della Rinascente di Milano l’inaugurazione di un nuovo Temporary Pop Up all’interno Gianni Chiarini inaugura un Temporary Pop Up al quarto piano della Rinascente di Milano, regno indiscusso dei brand di alta gamma. Un corner unico nel suo genere, uno spazio che racchiude storicità e un design sofisticato e contemporaneo. Il brand porta all’interno di Rinascente le proporzioni, l’armonia e ...

Nasce l'Italia di Mancini : Bonucci sarà il nuovo capitano : Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'addio di Buffon , che ha dichiarato di non voler partecipare al match del prossimo 4 giugno contro l' Olanda , ad indossare la fascia di capitano del ...

Noleggio - Nasce il nuovo operatore Rent2Go : Il Noleggio a lungo termine, realtà in crescita sul mercato italiano, sembra attirare nuovi operatori: ultima ad arrivare nel settore è Rent2Go, joint-venture tra Banca Popolare di Sondrio, gruppo Autotorino, il maggiore network di concessionarie italiane (il fatturato del 2017 è stato di 800 milioni di euro), e gruppo Barchetti, unaltra galassia di punti vendita di vari marchi sparsi in Trentino-Alto Adige, Veneto e Lombardia.Oltre 500 ...

Focus - da giovedì 17 maggio Nasce il nuovo canale Mediaset dedicato alla divulgazione culturale : Da giovedì 17 maggio arriva sul canale 35 del digitale terrestre Focus, il nuovo canale Mediaset e versione televisiva del magazine più letto d’Italia dedicato alla divulgazione culturale.

Nasce LiberiTutti : oggi gratis in edicola il nuovo supplemento del «Corriere» : Persone, cose, fare ed essere: i nuovi volti del bello. Terremo gli occhi aperti anche sullo scenario internazionale, per raccontarne vezzi e curiosità. E poi: classifiche (per i più curiosi) e una sezione dedicata alla categoria dei «tardi adulti». E ancora: vedi alla voce web, con un canale dedicato

A cena Nasce il nuovo Napoli? De Laurentiis : "Sarri è grande bellezza" : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Maurizio Sarri è stato l'autore e lo scultore di questa grande bellezza". ? tavolata...

