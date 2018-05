Nasce il governo Lega-M5s | giuramento domani alle 16 | Conte premier | Savona va alle

Nasce il governo Lega-5stelle : Conte premier - Salvini agli interni - Di Maio al Lavoro. La lista dei ministri : La comunicazione ufficiale arriva intorno alle 19:00 in una nota congiunta a doppia firma Luigi Di Maio e Matteo Salvini . "È stato raggiunto l'accordo per un governo politico M5S Lega con...

Salvini cede - Nasce il governo : Sono le ore 19.02 quando viene imposto il sigillo al governo del cambiamento. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, riuniti da quasi tre ore alla Camera, diramano una nota congiunta: "Ci sono le condizioni per un governo politico". Ventotto minuti dopo Carlo Cottarelli sale al Quirinale per rimettere il mandato. Dall'altro lato della porta girevole c'è Giuseppe Conte, che vi ritorna per ricevere l'incarico.Trattativa sbloccata. Il leader della ...