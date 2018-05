Nasce il governo Lega-5stelle | Conte premier | Salvini agli interni | Di Maio al Lavoro La

Salvini cede - Nasce il governo : Sono le ore 19.02 quando viene imposto il sigillo al governo del cambiamento. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, riuniti da quasi tre ore alla Camera, diramano una nota congiunta: "Ci sono le condizioni per un governo politico". Ventotto minuti dopo Carlo Cottarelli sale al Quirinale per rimettere il mandato. Dall'altro lato della porta girevole c'è Giuseppe Conte, che vi ritorna per ricevere l'incarico.Trattativa sbloccata. Il leader della ...

Nasce il Governo Conte - la lista dei ministri. Domani alle 16 il giuramento. Il premier : «Lavoriamo per migliorare la vita agli italiani» : Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto questa sera l'incarico a formare il Governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al capo...

Nasce il governo M5S-Lega : Conte premier - Salvini e Di Maio vice; Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri : Giuseppe Conte ha ricevuto l'incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettto e ha subito presentato la lista dei ministri. Il governo...

Maria Stella Gelmini prevede un futuro nero per Matteo Salvini : 'Nasce un governo a trazione grillina' : L'unico commento alla nascita del governo di M5s e Lega da parte di Forza Italia arriva con le parole di Maria Stella Gelmini , che commenta quanto accaduto su Facebook. 'Dopo quasi 90 giorni di crisi ...

Matteo Salvini - la rivincita su Sergio Mattarella : Nasce il governo? 'Me ne vado a Sondrio' : Salvini rinuncia a Paolo Savona all'Economia , dirottato agli Affari Europei , ma incassa il nome di un altro euro-scettico. Mattarella, da par suo, dovrà digerire un'altra pedina che per certo non ...

