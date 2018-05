Nasce il Governo Conte | ecco la lista dei 17 ministri | Tria all' Economia

Nasce il Governo Di Maio-Salvini con Conte premier : si attende la lista dei ministri - Ultime Notizie Flash : Nasce il Governo Di Maio-Salvini con Conte premier: si attende la lista dei ministri. Ecco le Ultime Notizie

Matteo Salvini - la rivincita su Sergio Mattarella : Nasce il governo? 'Me ne vado a Sondrio' : Salvini rinuncia a Paolo Savona all'Economia , dirottato agli Affari Europei , ma incassa il nome di un altro euro-scettico. Mattarella, da par suo, dovrà digerire un'altra pedina che per certo non ...

Cos’è la fiducia tecnica e come potrebbe far Nascere un governo guidato da Cottarelli : Nelle ultime ore si parla di fiducia tecnica: cosa è? E in che modo può permettere di far nascere un governo guidato da Carlo Cottarelli? L'astensione di alcune forze politiche sul voto di fiducia può dar vita a quella che viene definita 'non sfiducia tecnica', permettendo così all'esecutivo di partire.Continua a leggere

Governo M5S-Lega muore prima di Nascere - Mattarella dà l'incarico a Cottarelli Video : Domenica infuocata dopo la convocazione dell'ormai ex premier incaricato Giuseppe Conte che, alla fine del colloquio con Mattarella, ha sciolto negativamente la riserva per via del veto del Capo dello Stato a Savona come ministro dell'Economia. Il Presidente ha poi convocato Cottarelli per la formazione di un Governo tecnico neutrale. Reato d'opinione Dopo quattro giorni dalla nomina di Conte [Video], terminano le possibilita' della nascita del ...

Di Maio da Barbara D’Urso : “Mattarella ha impedito che Nascesse il governo” : Il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna all'attacco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervistato da Barbara D'Urso a Pomeriggio Live: "Abbiamo messo in piedi un governo, oggi potevamo essere già al lavoro, ci hanno detto di no. Ora torniamo al voto. Ma se ci ripresentiamo un’altra volta al Quirinale e trovano che un altro ministro ha scritto qualcosa non andava bene, ricominciamo da capo. Il problema di ...

Governo - Di Stefano (M5s) : “Esecutivo Cottarelli Nasce già morto - non ha senso parlarne” : “Applicheremo l’articolo 90 della Costituzione per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica per non aver agito all’interno delle sue prerogative”. Lo ha confermato Manlio Di Stefano, deputato del M5s, all’entrata di Montecitorio. “Il Governo Cottarelli nasce già morto, non è nemmeno serio parlarne. Se parteciperemo alle consultazioni? No, e non voteremo la fiducia” ha ...

Governo - la Terza Repubblica Nasce con la crisi del sistema. La scelta di Mattarella : no a Savona per salvare la Costituzione : La crisi più lunga si trasforma nell’ora più buia. Non della Repubblica, di sicuro delle sue istituzioni. Il crollo non è più quello dei partiti, non è più quello del sistema politico, ma quasi dell’ossatura dello Stato. Dopo 85 giorni di trattative e strategie, la Terza Repubblica si ripiega su se stessa. In un’ora tutto si sgonfia: il contratto, la strana maggioranza, il Governo del cambiamento. I temi e non le persone, era ...