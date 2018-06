Nasce il governo | 18 ministri | 5 donne Il giuramento al Quirinale alle 16

RiNasce il Governo M5S-Lega : annunciata la lista ufficiale dei ministri Video : Come ben sappiamo, l’Italia, negli ultimi mesi, ha attraversato un periodo critico e soffocante a causa dell’instabilita' Politica, delle prese di posizione istituzionale, dell’insicurezza economica e della rabbia dei cittadini italiani che si sono sentiti letteralmente traditi dal veto del Presidente della Repubblica [Video], Sergio Mattarella. L’Italia che è rimasta in stallo a subire anche le provocazioni come quelle pronunciate da Jean ...

Il Pd tenta di reagire e scende in piazza. Orfini : "Nasce un governo di estrema destra" : "Per la democrazia, per l'Italia. Oggi più di ieri. Parte un nuovo impegno. Vi aspettiamo tutte e tutti. A Roma dalle 17, a Milano dalle 18 #Italiachiamò". Lo scrive su Twitter il reggente del Pd Maurizio Martina, dando appuntamento al popolo dem in piazza all'indomani della formazione del governo M5S/Lega guidato da Giuseppe Conte. "Oggi nasce un governo di estrema destra tra gli applausi dei neofascisti di mezza Europa. Lo ...

Notizie del giorno : Nasce il nuovo governo e la frase di Juncker : Notizie del giorno: a 88 giorni dal voto del 4 marzo ieri è stata infatti raggiunta l’intesa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al termine di una lunghissima giornata e di un vertice tra i due leader di quasi quattro ore sulla spartizione dei ministeri. Notizie del giorno. nasce il governo M5s-Lega. Conte premier Ultime Notizie. La mossa di Luigi Di Maio, con la proposta di spostare Paolo Savona dall’Economia a un altro dicastero per superare ...

Nasce il Governo Conte - la lista dei ministri. Alle 16 il giuramento. Il premier : «Lavoriamo per migliorare la vita agli italiani» : Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto questa sera l'incarico a formare il Governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al capo dello Stato la lista dei ministri. Il giuramento del nuovo Governo avverrà domani, al Quirinale, Alle ore 16.--I ministri. Al Tesoro Giovanni Tria, preside della facoltà di Economia dell'università Tor Vergata a Roma. Enzo Moavero Milanesi va invece agli Esteri. ...

Nasce il governo Lega-M5S : Conte premier - Salvini e Di Maio vice. Oggi pomeriggio il giuramento : Alle 16.00 il giuramento del nuovo Esecutivo. Di Maio e Salvini hanno trovato l’intesa politica dopo un lungo confronto: prevede Giuseppe Conte premier, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario a Palazzo Chigi. Salvini (ministro dell’Interno) e Di Maio (ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro) saranno anche vice premier. FdI ...

Nasce il Governo Conte - novità in arrivo su pensioni : Quota100 e Opzione Donna Video : Diciotto ministri [Video], di cui cinque donne: Nasce il Governo Conte, gia' ribattezzato il “Governo del cambiamento”, che dovra' mettere mano, tra l’altro alla riforma pensioni targata Fornero, come previsto nel contratto stipulato tra Lega e Movimento 5 stelle, e che dovra' istituire la flat tax e il reddito di cittadinanza. E’ arrivata oggi l’intesa sul Governo gialloverde. Accentando l’incarico di presidente del Consiglio, l’avvocato e ...