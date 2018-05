Napoli | la denuncia del consigliere municipale | «Io | aggredito con la mazza da baseball

Napoli - sequestrano ambulanza per soccorrere 17enne morto/ Notte di follia ai Quartieri Spagnoli : denunciati : Napoli, sequestrano ambulanza per soccorrere 17enne morto dopo incidente stradale ai Quartieri Spagnoli: folla inferocita prende d'assalto l'ospedale.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:53:00 GMT)

Napoli - a 30 anni sfregiano il Plebiscito - sorpresi dai vigili : solo denunciati : Quel tizio vestito di nero che vedete accovacciato nella foto al centro di questa pagina, si chiama Raffaele, ma la ragazza lo chiama Raffy. Alle sue spalle c?è una giovane donna, anche...

Napoli - 12enne denuncia stupro di gruppo : Napoli, 25 mag. , Adnkronos, - La Procura per i minorenni di Napoli sta coordinando un'indagine incentrata sulla denuncia di uno stupro da parte di una ragazzina di 12 anni. La violenza sessuale, ...

Napoli : studente a scuola con un coltello - denunciato il padre : studente a scuola con un coltello nello zaino in una scuola elementare di Napoli. Il ragazzino di 10 anni ha immediatamente consegnato l’arma alla docente quando è stato scoperto. A fare la spia sono stati i compagni di classe dell’alunno che hanno prontamente avvisato la maestra. La preside ha chiamato la polizia, che è intervenuta […] L'articolo Napoli: studente a scuola con un coltello, denunciato il padre proviene da ...

Napoli - bambino di 10 anni in classe con un coltello : denunciato il padre : Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, in una scuola primaria per un bambino armato di...

Napoli - la denuncia : 'Ragazzo guarda un palazzo abbandonato - aggredito da babygang' : ... tra i dieci e i dodici anni, potevano anche essere armati con qualche coltello come dimostrano le tante storie simili che la cronaca ha raccontato negli ultimi mesi'. 'Questa volta, per fortuna, è ...

Napoli - maestra picchiata davanti ai bambini : trauma cranico/ Scuola Fuorigrotta : denunciata madre 31enne : Napoli, maestra aggredita e picchiata a Scuola davanti ai bambini della Scuola materna: ultime notizie, Fuorigrotta. trauma cranico per la docente, denunciata la madre 31enne(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:34:00 GMT)

Bimba di 4 anni chiede elemosina in strada - denunciata la nonna a Napoli : Sfruttava la nipotina di soli 4 anni costringendola a chiedere l'elemosina tra i passanti lungo corso Umberto I, a Napoli. Una donna rumena di 50 anni, B.F., è stata denunciata dagli agenti dell'Unità ...

Napoli - Save the Children denuncia : vandalizzato nostro centro a Barra : I locali di un centro realizzato da Save the Children per i bambini di Barra, alla periferia est di Napoli, è stato vandalizzato la scorsa notte da sconosciuti costringendo i volontari, per il momento,...

Napoli - rione Traiano - violati i sigilli a piazze di spaccio : tre arresti e una denuncia : Due 'clienti' stavano uscendo da uno degli scantinati di via tertulliano quando sono stati notati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di bagnoli e bloccati; addosso avevano una dose ...

Napoli - studentessa milanese in gita cade dal balcone dopo aver fumato uno spinello. Denunciate due compagne : Era l’ultimo giorno di gita scolastica. E, per festeggiare prima del rientro a Milano, un gruppo di ragazzi dell’Ipsia Mainardi di Corbetta ha deciso di fumare dell’erba. Ma una di loro, una studentessa di 17 anni, è precipitata dalla finestra dopo aver perso l’equilibrio. “Sta migliorando e non è in pericolo di vita”, ha fatto sapere il dirigente dell’istituto frequentato dalla giovane. “È caduta ...