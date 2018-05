Napoli | Koulibaly | ' Allenamenti con Sarri erano da pazzi | ma mi ha fatto vedere il calcio

Calciomercato Napoli : Koulibaly costa 120 milioni - : Ho iniziato a giocare a calcio quando ho visto la Francia vincere la Coppa del Mondo 98. Ho sognato di poter giocare un Mondiale, e sono alle porte del mio sogno. Il Napoli? Credo di essere arrivato ...

Il Chelsea vuole anche Koulibaly. Ma lui : "Napoli tiene a me" : Nei desideri del Chelsea, il 'principe azzurro' della favolosa notte all'Allianz Stadium, vale a dire Kalidou Koulibaly, dovrebbe diventare 'un uomo in Blues'. A maggior ragione se a precedere il ...

Mercato - Napoli - Suso prima scelta - assalto a Vidal e rinascita Koulibaly : Sull'onda dell'entusiasmo i nomi di Benzema e Vidal sono quelli che raccolgono un'ovazione popolare. Ma come sarà il nuovo Napoli targato Carlo Ancelotti? Chi resta? Chi parte? E i rinforzi? C'è tanta ...

DIRETTA/ Napoli-Crotone (risultato live 2-0) streaming video e tv : Koulibaly salva su Trotta : DIRETTA Napoli Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Zenga al San Paolo per salvarsi, 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:12:00 GMT)

Napoli - Koulibaly : “scudetto? Ci è mancato poco” : “Ci è mancato pochissimo, è stato difficile fare una stagione così con i tanti infortuni che abbiamo avuto. Ma siamo sempre rimasti lì, vicino alla Juventus”. Così il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly a Sky Sport. “Sarri? Penso che dobbiamo continuare con lui, poi la scelta sarà del presidente e di Sarri. Ma spero di continuare con lui, è l’allenatore giusto per il Napoli- Ci sono mancate due o tre vittorie, in ...

Napoli - Koulibaly : 'Inter-Juve? Inconsciamente abbiamo mollato' : ' Dobbiamo continuare insieme - ha detto il difensore senegalese ai microfoni di Sky Sport - ma la scelta spetta al presidente e a lui. Sarri è uno che vive il calcio, vuole la perfezione e grazie ...

Koulibaly : 'Sarri? È quello che serve al Napoli - bisogna continuare insieme' : ' Dobbiamo continuare insieme - ha detto il senegalese ai microfoni di Sky Sport - ma la scelta spetta al presidente e a lui. Sarri è uno che vive il calcio, vuole la perfezione e grazie anche al suo ...

Kalidou Koulibaly alla Juventus?/ Napoli in allarme. L’agente : può giocare anche in bianconero : Kalidou Koulibaly alla Juventus? Napoli in allarme anche per le parole delL’agente del difensore, che apre all'ipotesi: può giocare anche in bianconero(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:30:00 GMT)

Calciomercato - Napoli in ansia : Koulibaly va via : 1 di 2 Successiva TORINO - Kalidou Koulibaly in bilico. Non ha clausola e può essere acquistato da chiunque, anche in Serie A , come confermato dal suo agente Bruno Satin : ' È troppo presto per ...

Napoli - l'agente di Koulibaly : 'Juventus? Può giocare ovunque' : Napoli - Gol allo Stadium a parte, Kalidou Koulibaly è stato senza alcun dubbio uno dei migliori difensori del campionato che si sta per concludere. Il difensore senegalese, che il 20 giugno compirà ...

Napoli - Koulibaly andrà via : ecco per quanto : Il Napoli è pronto a dire addio a Koulibaly . Come scrive la Gazzetta dello Sport, il difensore senegalese andrà via a prescindere dal futuro di Maurizio Sarri : Aurelio De Laurentiis punta a incassare tra i 70 e gli 80 milioni.

Napoli - il futuro di Koulibaly legato a Sarri : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione qualora anche Sarri dovesse andar via. Il senegalese potrebbe seguire il tecnico toscano al Chelsea .

Napoli - Sarri : “l’espulsione di Koulibaly ha condizionato la partita” : Sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la Fiorentina, ecco le parole del tecnico Sarri ai microfoni di Sky Sport: “Ci siamo persi di fronte alle avversità della partita. Dopo l’espulsione di Koulibaly abbiamo perso le nostre certezze dal punti di vista tattico, dopo lo svantaggio c’è stato poi un problema di tipo nervoso. Abbiamo provato a reagire da singoli, ma è mancato il collettivo. La Fiorentina ha giocato una partita ...

Fiorentina-Napoli 3-0 : tripletta di Simeone - Koulibaly espulso. Gol e highlights : Fiorentina-Napoli 3-0 34', 62' e 90'+4 Simeone TABELLINO Fiorentina , 4-3-1-2, : Sportiello; Laurini , 62' Gaspar, , Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj , 84' Cristoforo, , Veretout; ...