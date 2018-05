Napoli - Jorginho in partenza direzione City | Giuntoli stringe per Torreira

Sconcerti : 'Jorginho? 50 mln sono tanti : il Napoli vende bene e sostituisce meglio' : Il noto giornalista e opinionista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport. ' Icardi-Higuain? È la Juventus che ci guadagnerebbe. Ho la sensazione che la Juventus abbia fatto tanta fatica quest'anno. Non ha mai avuto una formazione fissa perchè ha avuto dei problemi di ...

Napoli - Jorginho verso il City? Plusvalenza da record per De Laurentiis : Il centrocampista è vicino al City: la cessione porterebbe una Plusvalenza record alla società partenopea. L'articolo Napoli, Jorginho verso il City? Plusvalenza da record per De Laurentiis è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Napoli - Jorginho sempre più vicino al Manchester City : i dettagli : Poca differenza tra domanda e offerta, il Napoli chiede poco più di 50 milioni mentre la proposta del Manchester City si aggira intorno ai 45: basta poco per chiudere Il Manchester City appare ormai vicinissimo a Jorginho, centrocampista del Napoli attualmente impegnato con la Nazionale italiana. Il giocatore classe ’91 è un pallino di Guardiola, che farebbe carte false per portarlo con sè in Inghilterra. Danny Lawson La prima offerta del ...

Jorginho al Manchester City/ Accordo vicino - il Napoli pensa a Fabian Ruiz : Jorginho al Manchester City: Accordo vicino per la cessione del centrocampista a Guardiola, il Napoli pensa a Fabian Ruiz del Betis per sostituirlo...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:15:00 GMT)

Jorginho - accelerata City : 50 milioni per il Napoli : ROMA - Jorginho è a un passo dal Manchester City . L'offerta della squadra di Pep Guardiola è arrivata, come detto chiaramente in giornata dall'agente del centrocampista italo-brasiliano: ' Non resta ...

Il Napoli scatta per Verdi e saluta Jorginho : lo aspetta Guardiola : Jorginho-City , siamo alle battute finali. La trattativa iniziata nei mesi scorsi procede spedita , entro le prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca e l'annuncio della cessione del ...

Jorginho-City a un passo : al Napoli 50 milioni. La firma dopo la Nazionale : Jorginho è a un passo dal Manchester City. In giornata sono stati compiuti i passi decisivi per concludere il trasferimento del centrocampista azzurro alla corte di Guardiola. Il Napoli incasserà una ...

Jorginho-Manchester City ai dettagli - il Napoli pronto a pagare una clausola per il centrocampo : Il Napoli è attivissimo sul mercato, l’intenzione è quella di regalare una squadra ancora più competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti movimenti in entrata ed uscita. Ai dettagli una cessione molto importante, stiamo parlando del centrocampista Jorginho, ormai ad un passo dal Manchester City. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club inglese è disposto a presentare un’offerta leggermente superiore ai ...

Calciomercato Napoli - Jorginho : “non penso alle trattative” : “Lasciare il Napoli per il Manchester City? Per adesso non ho ricevuto chiamate da Ancelotti, ne ho sempre sentito parlare bene quindi è naturale che abbia il pensiero di essere allenato da lui”. Lo ha detto Jorginho da Coverciano commentando l’arrivo del nuovo tecnico a Napoli e le voci che lo accostano al club inglese. “Al mercato per ora non penso – ha continuato il centrocampista italo-brasiliano – Certo ...

Calciomercato Napoli - Jorginho verso il Manchester City : c'è un nuovo indizio : Jorginho, il cervello del Napoli di Sarri, è pronto a fare le valigie destinazione Premier League. La conferma arriva dal suo agente: "Il Manchester City ha fatto un'offerta al Napoli e non...

Jorginho saluta Napoli - l’agente svela : “offerta importante del City” : Il Manchester City, dopo aver perso Fred per la mediana, si è gettato a capofitto su Jorginho, centrocampista del Napoli di Ancelotti “So che al Napoli è arrivata un’offerta dal Manchester City, aspettiamo la risposta degli azzurri che non mi risulta abbiano rifiutato proposte. Se il Napoli troverà l’accordo con il Manchester City valuteremo tutto. Ovviamente il Manchester City sarebbe una meta molto gradita, irrinunciabile”. L’agente di ...

Calciomercato Napoli - c'è anche il Chelsea su Jorginho : Napoli - Sembrava un derby di Manchester ma il terzo incomodo, e con grandi chance di spuntarla, potrebbe essere il Chelsea . L'oggetto del desiderio e' Jorginho, negli ultimi anni cervello del Napoli ...

'Jorginho - il Napoli rifiuta l'offerta di 45 milioni del City' : LONDRA - Sembrava un derby di Manchester ma il terzo incomodo, e con grandi chance di spuntarla, potrebbe essere il Chelsea . L'oggetto del desiderio è Jorginho , negli ultimi anni cervello del Napoli ...

Calciomercato Napoli - Sarri su Mertens e Jorginho per il Chelsea : L'ex allenatore partenopeo - riporta 'Rai Sport' - avrebbe messo nella lista della spesa infatti pure Hysaj , Mertens e Jorginho per rinforzare i 'Blues' nella sessione estiva del Calciomercato . Sul ...