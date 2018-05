Napoli | arriva ' Pascalina' | la pizza che previene il cancro

Napoli-Ancelotti - che impronta! Verdi dice sì - arriva anche Rui Patricio : Napoli-Ancelotti- Il carisma e lo spessore di Carlo Ancelotti fanno irruzione sul mondo Napoli. Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, il neo tecnico del Napoli avrebbe convinto Simone Verdi e Rui Patricio a sposare il nuovo progetto partenopeo. Poche parole, chiare e dirette. Un modo di convincere da vero fuoriclasse. Il portiere portoghese potrebbe essere annunciato […] L'articolo Napoli-Ancelotti, che impronta! Verdi ...

Ancelotti convince Verdi : sorpasso all'Inter - ora può arrivare a Napoli : Ancelotti LO convince - Un rifiuto che, ora, potrebbe però trasformarsi in un sì convinto , merito della telefonata che, secondo il Corriere dello Sport , è stata fatta da Carlo Ancelotti al ...

Napoli - arriva il dopo-Reina : Rui Patricio si appresta a firmare : Rui Patricio potrebbe essere il nuovo portiere del Napoli dopo l’addio di Pepe Reina non senza polemiche: il portoghese vicinissimo alla firma Sarà Rui Patricio il dopo-Reina in casa Napoli. Un’eredità non certo semplice per il portiere portoghese che si troverà a dover sostituire un grande portiere, ma anche un uomo spogliatoio come pochi altri. Reina si appresta ad accasarsi al Milan, mentre Rui Patricio dopo il Mondiale si unirà ...

Napoli - dopo Ancelotti è già arrivato Vidal? Video : 2 Aurelio De Laurentiis non perde tempo ed il Napoli stellare in grado di competere ai massimi livelli in campionato e Champions è gia' in cantiere. dopo aver ufficializzato l'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina al posto di Maurizio Sarri, la societa' partenopea sarebbe prossima al primo rinforzo e, stando alle indiscrezioni, sarebbe un vero e proptio botto [Video]. Potrebbe trattarsi, infatti, di Arturo Vidal. Vidal a ...

Napoli - ufficiale : arriva Ancelotti. De Laurentiis saluta Sarri : ''Ci ha regalato prestigio ed emozioni'' : Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ...

Hamsik gela il Napoli 'è arrivato il momento di lasciarci - ho bisogno di nuove sfide' : Napoli - Non solo Sarri. Oltre al tecnico , che quasi sicuramente lascerà la panchina azzurra, il Napoli rischia di perdere anche il suo capitano. Marek Hamsik sta seriamente pensando di accettare la ...

Napoli - la tratta delle schiave : costrette a prostituirsi dopo essere arrivate in Italia con un barcone : Sgominata tratta delle schiave. La polizia Napoli ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare del Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di...

I festeggiamenti della Juve e la rabbia del Napoli : una vergogna che arriva da lontano e coinvolge tutti! : La cultura sportiva nel nostro paese non è ancora arrivata a livelli accettabili: eventi poco edificanti e “scuse” assurde per pulirsi la coscienza Cultura sportiva e non solo sportiva. Questa la chiave di lettura delle recenti vicende che stanno facendo molto discutere relativamente al mondo del pallone. Il Napoli ha inveito in maniera furiosa contro quanto visto durante i festeggiamenti della Juventus di ieri sera. Va subito ...

Napoli - a Castel Sant’Elmo arriva la filosofia di Immanuel Kant nella notte dei musei : Sabato 19 maggio alle ore 20.30 l’appuntamento è nella Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo, per la Terza Edizione della Festa dei musei, promossa dal MIBACT. Il filosofo Giuseppe Ferraro legge alcuni brani della “Critica della Ragion Pratica” di Immanuel Kant. Accompagnamento musicale di Zena Rotundi all’arpa e Francesca Iavarone al flauto.Continua a leggere

Arriva la boxe a Napoli un Memorial al Quartierei Spagnoli : Per noi è importante che lo sport sia vicino ai giovani e, anche considerando le difficoltà del quartiere nel quale operiamo, siamo i primi ad andare in giro senza aspettare che i ragazzi vengano da ...

Napoli - arriva Rui Patricio : 4 milioni di euro a stagione - sarà lui il nuovo portiere : Napoli, arriva RUI Patricio- Dopo l’addio ufficiale a Reina, il Napoli ha scelto il suo nuovo portiere. sarà Rui Patricio. Stando a ciò che riportano i colleghi del quotidiano “Bola“, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta contrattuale da 4 milioni di euro a stagione. Un ingaggio raddoppiato che avrebbe convinto […] L'articolo Napoli, arriva Rui Patricio: 4 milioni di euro a ...

Ancelotti-Napoli arrivano conferme : Ancelotti al Napoli ? arrivano conferme da parte di Rai Sport dell'interesse del club azzurro per l'ex allenatore di Milan, Juve e Bayern Monaco.

Allenatore Napoli 2018-2019 : chi arriva (se Sarri va via) : Il sogno scudetto sta scivolando via (anche se non tutto è ancora perduto), e anche il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli è un punto di domanda. Il legame che lega il tecnico ex Empoli alla squadra...