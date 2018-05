Nadal facile su Pella Ok Cilic | Thiem | Halep | Muguruza e Serena

Diretta / Roland Garros 2018 Fabbiano Coric (6-4 2-6 1-6) streaming video e tv : tutto facile per Nadal : Diretta Roland Garros 2018 , streaming video e tv: Fabio Fognini demolisce il giovane svedese Elias Ymer e vola al terzo turno, Thomas Fabbiano ci prova contro il croato Borna Coric (Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:18:00 GMT)

La strana ammissione di Nadal : “copiare è più facile che inventare! Guardo i video degli altri tennisti su YouTube per…” : Rafa Nadal ha ammesso di studiare i punti di forza degli avversari tramite video, per poi provare ad integrare nel suo gioco alcuni movimenti e colpi dei rivali Con l’ausilio della tecnologia, anche il tennis si avvale di nuovi metodi di allenamento. Come accade già in altri sport, non capita raramente di vedere tennisti che ‘studiano’ i propri avversari tramite video presenti su internet. Ne fa uso anche un campione del ...