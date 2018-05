Musica e Sport | veicolo di inclusione sociale a scuola

Dune Festival / sport - natura - Musica - cultura : Danza aerea e spettacoli di fuoco , ILARIA MANIGRASSO, 8. Attività di sport acquatici - sup surf & canoa , JONIAN SURF PROJECT, 9. Yoga & Yoga in Volo , GABRIELLA CALSOLARO, 10. Istallazioni di ...

Rimini - Kennedy cake : da venerdì tre giorni di street food - spettacoli - Musica e sport : ... food a km zero e tradizionali dentro un evento musicale moderno, discoteche classiche riproposte fra strade e sabbia, artisti "trasgressivi" e spettacoli per i nonni e i bambini. Un intrattenimento ...

Un weekend di sport - Musica ed enogastronomia nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno : enogastronomia, sport e musica la faranno da padrone il prossimo weekend nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno A partire dalla vera e propria festa per i vini della Costiera dei Cech organizzata a Traona e rappresentata da “Vininfesta”: un vasto programma di interesse storico ed enologico in grado di coinvolgere appassionati e non. Sabato 19 maggio la protagonista sarà la viticoltura valtellinese e in particolare le ...

Andrè De La Roche e Martina Grimaldi a Roma per un weekend di sport - Musica e spettacolo : In programma due spettacoli, il primo dalle ore 16 con 12 coreografie e il secondo, dalle 18.30 con 21 esibizioni. Tra le altre, è prevista una coreografia del Club di Socializzazione "C'è posto per ...

A Talamona e Delebio un fine settimana tra Musica e sport : A Talamona, sabato 5 Maggio alle ore 20:30, presso la Casa della Cultura il concerto "Canta Pietro che ti passa": il Coro Valtellina si esibisce con i canti della guerra, mentere All'Auditorium S. ...

Al Villaggio per la Terra oltre 150 mila visitatori tra eventi - laboratori - Musica e sport per la difesa del Pianeta : Sono oltre 150mila i visitatori del Villaggio per la Terra, che per cinque giorni hanno condiviso sport, musica, laboratori e convegni in nome della tutela del Pianeta e dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Onu. Un’edizione da record per la manifestazione, organizzata da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari, che dal 21 al 25 aprile ha animato la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese. Il programma è stato ...

Eventi. Nasce "Maggio Faentino" : Musica - arte - sport - cibo - ceramica - alla scoperta del territorio : ... che hanno scelto di fare squadra e unire le loro voci e le loro esperienze per far conoscere la realtà faentina dentro e fuori il territorio, in un continuum tra musica, arte, sport, cultura, ...

Primavera Marittima. Sport e country : a Cervia un torneo di calcetto - giri in bicicletta e Musica : Infine le celebrazioni della Primavera in centro si chiudono il 28 e 29 aprile con la Festa Sarda: occasione in cui il Popolo dei Quattro Mori si riunisce per festeggiare tra spettacoli folkloristici ...

Olimparty Palmi - al via i preparativi. La prima edizione calabrese della convention di Sport - Musica - Arte e Spettacolo : Sono iniziati in questi giorni i preparativi per la prima edizione dell'Olimparty Palmi, edizione calabrese del grande evento di Sport, Musica e Spettacolo organizzano nella città di Messina, e che ...

Una domenica ricca di proposte sportive - Musicali - artistiche : PALAZZINA LIBERTY IN MUSICA Due gli spettacoli in programma domenica 8 alla Palazzina Liberty, "Vivaldi e l'Europa Barocca" alle 10.45 e la "Traviata" di Verdi con la Compagnia del Belcanto alle ore ...

Dopo lo sport - la Musica. Stelle del K-pop in concerto a Pyongyang - ma viene escluso 'l'incontrollabile' Psy - : Prima volta in oltre un decennio per favorire il disgelo, mentre ci si prepara per l'incontro tra i leader delle due Coree il prossimo 27 aprile

Corea del Nord - dopo lo sport la Musica : a Pyongyang la 'missione' di Gangnam Style : Gli spettacoli si inseriscono nel processo di distensione tra le due Coree in vista del summit previsto ad aprile. Seul si affiderà ad emissari celebri, come le ragazze della band Red Velvet, star ...