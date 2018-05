Murderous Pursuits si aggiorna con tante novità

gamerbrain

(Di giovedì 31 maggio 2018)siconnovità e migliorie, scopriamole insieme, ricordandovi che il gioco è disponibile su Steam ad un costo di 19.99€.: Le novità del nuovomento Di seguito il changelog: Possibilità di giocare con gli amici fino a 7 giocatori Scala le classifiche e dimostra di essere il vero Mr X Nuovo set di skin per ogni personaggio Nuove schermate di vittoria Supporto per gli obiettivi Steam (44 in totale) e le carte collezionabili I giocatori torneranno al menù principale in assenza di connessione I giocatori non possono accedere ad un gioco rapido quando non c’è connessione attiva Se l’Host perde la connessione, il server viene spento Fixato il problema con la visualizzazione della carta chiamante Fixati problemi con i ...