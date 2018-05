Multa per panna gratis - Finanza smentisce il gelataio : Multa per panna gratis, Finanza smentisce il gelataio La sanzione è stata comminata per mancato scontrino. Lo precisa la Gdf di Torino, che corregge la versione data via social dal titolare del negozio in via Belgio: sosteneva di essere stato Multato per non aver incluso nello scontrino 50 centesimi di ...

Strappa la carta di circolazione dalle mani dei carabinieri che aveva insultato - solo per evitare la Multa. Finisce nei guai : Oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale : sono queste le accuse contestate a A.S. , queste le sue iniziali, , 52enne di Gallipoli deferito in stato di libertà dai carabinieri della ...

Ciclista Multato per eccesso di velocità : “Era più veloce dei pedoni” : Ciclista multato per eccesso di velocità: “Era più veloce dei pedoni” Il Ciclista ha ricevuto una multa di 20 euro: è stato infatti fotografato da un autovelox mentre pedalava a 20 chilometri orari in un tratto di strada in cui il limite massimo era di dieci.Continua a leggere Il Ciclista ha ricevuto una multa di […] L'articolo Ciclista multato per eccesso di velocità: “Era più veloce dei pedoni” proviene da NewsGo.

Ciclista Multato per eccesso di velocità : “Era più veloce dei pedoni” : Il Ciclista ha ricevuto una multa di 20 euro: è stato infatti fotografato da un autovelox mentre pedalava a 20 chilometri orari in un tratto di strada in cui il limite massimo era di dieci.Continua a leggere

Acque reflue - Corte di giustizia Ue Multa l'Italia per 25 milioni - : A questo si aggiunge una penalità di oltre 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma di oltre 100 centri urbani o aree sprovviste di reti fognarie o sistemi di trattamento. Il nostro ...

Ztl - mezzo milione di auto entrano senza permesso : solo 1 su 5 paga la Multa : Il tabellone di via Crispi dice 'varco attivo', ma la berlina passa oltre come nulla fosse. Accosta, si piazza sulle strisce blu, scende una famigliola in vena di compere: 'Da qui alla Rinascente è un ...

Ristorante di Mosca Multato per 840 mila rubli per la birra con la cannabis - : Il prodotto è stato rilevato nel corso della verifica di conformità ai requisiti di legge in materia di pubblicità. Nel menu del Ristorante c'era l'immagine delle foglie di cannabis e una descrizione ...

Spagna - Radamel Falcao condannato a 16 mesi di prigione e 9 milioni di Multa per evasione : I fatti risalgono a quando vestiva la maglia dell'Atletico Madrid, ma oggi Radamel Falcao è stato condannato dalla giustizia spagnola per frode fiscale. La condanna? Sedici mesi di prigione , con la ...

Fanno “train surfing” aggrappandosi alle carrozze del treno : due 20enni denunciati con superMulta : Entrambi, dopo essere stati bloccati dalla polizia ferroviaria a Torino Porta Nuova, sono stati denunciati dalla polfer per interruzione di pubblico servizio e multati di 550 euro per aver fatto 'train surfing', una folla moda che in passato ha già fatto delle vittime.Continua a leggere

Mantova : controlli in laboratorio - denuncia e Multa per proprietaria : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - I militari di Volta Mantovana, insieme ai militari di Guidizzolo e il supporto del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova, ispettori dell’Inps e dell'Inail, hanno effettuato alcuni controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dello sfruttamento del

Bollette a 28 giorni - Multa in arrivo per Tim e Wind Tre : Comunicazioni poco chiare e trasparenti agli utenti nel passaggio dalle Bollette a 28 giorni a quelle mensili. Per questo motivo l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha deciso di multare le compagnie telefoniche Tim e Wind Tre. Nei mesi scorsi le compagnie telefoniche sono state obbligate per legge a tornare alla fatturazione mensile da quella a 28 giorni e diffidate dall’Agcom ad applicare rincari a seguito della rimodulazione ...

Giudice Sportivo - Multa la Roma per insulti a dirigente Juventus/ 5000 euro di ammenda ai giallorossi : Roma multata per cori a un dirigente della Juventus: 5000 euro di ammenda ai giallorossi dopo la sfida di domenica sera. Nainggolan out contro il Sassuolo(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:47:00 GMT)

Cori razzisti - 20 mila euro di Multa per la Sampdoria e diffida : Genova - Ventimila euro di multa e diffida per la Sampdoria , i cui tifosi si sono resi domenica sera responsabili di Cori denigratori nei confronti dei tifosi del Napoli. Lo ha stabilito il giudice ...

Sampdoria - 20.000 euro di Multa per i cori contro i tifosi del Napoli : Il club blucerchiato è stato sanzionato con una multa di 20mila euro a seguito dei cori verso i tifosi partenopei. multa attenuata grazie all'intervento di Ferrero. L'articolo Sampdoria, 20.000 euro di multa per i cori contro i tifosi del Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.