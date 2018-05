MotoGp | Petrucci ha le idee chiare | “l’anno prossimo sarò su una moto italiana | vedremo

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Tra Petrucci e Miller non mi cambia niente» : TORINO -Andrea Dovizioso ha parlato ai microfoni di Sky sulle proprie possibilità di rimanere in lotta per il Mondiale, in occasione della presentazione del suo nuovo libro 'Asfalto', : ' Il GP del ...

MotoGp - Jack Miller : 'Avrò una GP19'. E Danilo Petrucci? : Il rinnovo di Dovizioso ha chiuso un capitolo di mercato importante in casa Ducati, ma resta libera una sella, con Jorge Lorenzo in probabile partenza . E i due principali contendenti sono compagni di ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Danilo Petrucci - che lezione a Jorge Lorenzo. Verso un avvicendamento in Ducati? : Jorge Lorenzo e la Ducati: un connubio che non funziona. Il GP di Francia 2018, a Le Mans, non ha cambiato le carte in tavola ed il sesto posto finale, a 10″355 dal vincitore Marc Marquez, è più amaro per il secondo posto della Rossa del Team Pramac di Danilo Petrucci. Che lezione ha dato il centauro italiano allo spagnolo! Dopo l’inizio folgorante, Jorge è andato sempre più in calando. Secondo l’iberico, la Ducati lo obbliga ...

MotoGp – Marquez trionfa a Le Mans - Petrucci e Rossi sul podio : le FOTO più belle del Gp di Francia : Nella gallery tutte le FOTO del Gp di Francia valido per il quinto appuntamento della stagione 2018 di MotoGp Marquez conquista la terza vittoria consecutiva a Le Mans. Alle spalle dello spagnolo della Honda i due italiani Petrucci e Rossi. Nella gallery tutte le FOTO più belle del Gp di Francia. L'articolo MotoGp – Marquez trionfa a Le Mans, Petrucci e Rossi sul podio: le FOTO più belle del Gp di ...

VIDEO MotoGp - gli highlights del GP di Francia. Valentino Rossi torna sul podio - grande Danilo Petrucci : A Le Mans è andato in scena un bellissimo GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Marc Marquez ha vinto conquistando così il terzo successo consecutivo in stagione e ha allungato in classifica generale. Andrea Dovizioso è caduto da solo quando era in testa alla gara, Valentino Rossi ha conquistato un buon terzo posto alle spalle di Danilo Petrucci. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

MotoGp – Petrucci euforico dopo la gara di Le Mans : “se devo continuare a far secondo quasi vinco il mondiale - ” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il favoloso secondo posto di oggi al Gp di Francia alle spalle di Marc Marquez Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi un po’ di relax ...

MotoGp - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...

MotoGp Risultati Gara Le Mans : Márquez vince - Petrucci torna sul podio (e anche Rossi) : A Le Mans Marquez conquista il terzo podio di stagione. Con lui Petrucci e Rossi. Out Zarco e Dovizioso che, in classifica, scivola a -49 dal leader del Mondiale Bandiera verde e via al quinto GP di stagione tra le curne di Le Mans! Johann Zarco perde subito la pole con Jorge Lorenzo che lo supera e si mette subito in testa. Andrea Iannone va lungo e scivola dopo pochi metri: per il pilota abruzzese Le Mans finisce ancor prima di iniziare. ...

MotoGp – Tre Yamaha alle spalle di Marquez - Petrucci primo ducatista : la classifica piloti dopo il Gp di Francia : Una classifica strana, quasi folle, quella dei piloti della MotoGp dopo il Gp di Francia: Marquez sempre al comando, seguito da tre Yamaha Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi ...

MotoGp – Marquez si conferma a Le Mans - Petrucci cala l’asso e Valentino Rossi risorge : le parole a caldo dei piloti : Marc Marquez, Danilo Petrucci e Valentino Rossi: le impressioni a caldo dei piloti dopo il Gran Premio di Francia disputato sul circuito di Le Mans Il Gran Premio di Francia, il quinto di questa stagione, vede trionfare il campione del mondo in carica Marc Marquez. Lo spagnolo a bordo della sua Honda conquista la terza vittoria consecutiva del campionato sul circuito Bugatti. Dopo Austin e Jerez tocca infatti alla pista di Le Mans regalare ...

MotoGp - GP di Le Mans : vince Marquez - 2° Danilo Petrucci - 3° Valentino Rossi. Out Dovizioso e Zarco : Calcolando le difficoltà Honda delle scorse stagioni sul tracciato francese, è una conferma di quanto il team del campione del mondo uscente sia ulteriormente migliorato. In terza casella c'è Danilo ...

MotoGp - GP Francia 2018 : Marc Marquez domina e ipoteca il titolo. Grande Italia : 2° Petrucci - 3° Valentino Rossi. Fuori Dovizioso : Marc Marquez (Honda) domina anche il Gran Premio di Francia della MotoGP, vince la terza gara di fila (cosa che non gli capitava dal 2014) e vola via in classifica iridata, approfittando, anche, della cadute dei rivali diretti, il padrone di casa Johann Zarco (Yamaha Tech3) ed il nostro Andrea Dovizioso (Ducati). Il campione del mondo in carica dimostra di avere un passo impossibile per tutti gli altri e, dopo aver preso il comando della corsa, ...

MotoGp Le Mans : pole Zarco - secondo Marquez - terzo Petrucci : Johann Zarco conquista la pole di Le Mans, precedendo sul traguardo Marc Márquez e Danilo Petrucci. La coppia di Ducati sarà in seconda fila e quella delle Yamaha in fondo alla top ten Johann Zarco si fa un doppio regalo: il francese alla guida della Yamaha non ufficiale conquista la pole sul circuito di casa e fissa il nuovo record della pista (1:31.185). Si tratta della quarta pole position in carriera (doppiando, ...

MotoGp – Petrucci e la prima fila inaspettata : “ce la stiamo mettendo tutta! Il mio obiettivo è il team ufficiale” : Danilo Petrucci e quella speciale prima fila che fa sognare: il ternano della Pramac punta ad attirare l’attenzione del team ufficiale Ducati Johann Zarco alza le braccia al cielo e impenna per la gioia di una pole position speciale. Il francese della Tech3 è il poleman del Gp di Francia: sul circuito di Le Mans il francese è stato il più veloce nelle qualifiche di questo pomeriggio davanti al suo pubblico. Si deve accontentare del secondo ...