MotoGp – Marquez | la caduta ai test del Mugello e la somiglianza con Shawn Mendes | “mi

MotoGp - Marc Marquez sfida : “non ho paura dei tifosi italiani” : Si avvicina il nuovo appuntamenti di MotoGp, si corre il gran premio del Mugello. Tanti i tifosi italiani ma Marc Marquez non teme nessuno: “Temo l’ambiente ostile e i tanti tifosi di Rossi? Per nulla. Mi metto i tappi nelle orecchie, il casco e via! In pista si sente molto poco l’ambiente circostante”, sono le parole riportate da Marca. Sulla gara: “Il Mugello mi piace, andrò lì a divertirmi, spero di avere un buon ...

MotoGp – Dovizioso - lo scarico per la pipì e la rimonta su Marquez : “siamo in una situazione scomoda - non disperata” : Andrea Dovizioso sereno e sorridente all’incontro con gli ingegneri dell’Università degli studi di Firenze: il ducatista tra simpatici aneddoti e voglia di lottare in pista Il Mugello è finalmente arrivato! Dopo la vittoria dello scorso anno di Andrea Dovizioso, il ducatista ce la metterà tutta per ripetersi dopo i due deludenti zero consecutivi in Spagna e Francia. Ieri il forlivese del team di Borgo Panigale ha incontrato gli ...

MotoGp - GP Italia 2018 : tutti a caccia di Marc Marquez. Al Mugello serve un cambio di rotta ad Andrea Dovizioso : Vigilia del GP d’Italia che scatterà domani con le prime prove libere al Mugello. Un appuntamento come sempre atteso da migliaia di appassionati pronti a colorare le tribune del circuito toscano e a sostenere i piloti Italiani, i quali, però, dovranno vedersela col solito Marc Marquez. Inevitabile che sia lui il favorito e non tanto (o meglio non solo) perché è il leader del Mondiale. Lo spagnolo sbarca in Italia da protagonista ...

MotoGp - Marc Marquez : “Il Mugello regala un’adrenalina unica. Teniamo i piedi per terra - ottimo il vantaggio” : Marc Marquez si presenta al Mugello da leader del Mondiale ed è naturalmente il grande favorito in vista del GP di Italia, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha vinto sul tracciato toscano in tutte le tre classi e vuole naturalmente aumentare il bottino per prendere definitivamente il largo in classifica generale. Il pilota della Honda è carico e infatti alla vigilia ha dichiarato che “il Mugello regala un’adrenalina unica. ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Marc Marquez il più forte del Mondo? Per molti aspetti sì - si salva sempre ma…” : Andrea Dovizioso è reduce dalle cadute di Jerez e Le Mans dove ha perso punti importanti in ottica Mondiale. Ora Marc Marquez è lontano 49 punti, il forlivese però non ha ancora alzato bandiera bianca e cerca di essere ottimista. Il pilota della Ducati, con cui ha appena rinnovato per due anni, è stato intervistato da Marca e gli è stato chiesto se Marc Marquez sia davvero il più forte in assoluto: “Mi risulta difficile sapere quanto è ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Marc Marquez è già (nettamente) in fuga. Dovizioso - serve una vittoria per tornare in corsa : Come tradizione ad inizio giugno è tempo del Mugello, ovvero del Gran Premio d’Italia della MotoGP. Sullo splendido tracciato toscano saranno in palio 25 punti di capitale importanza che, nonostante siano passate solamente cinque gare del calendario, rischiano di poter dare un indirizzo ben definito ad ogni discorso riguardante il titolo iridato. Ci stiamo sbilanciando forse? Guardando la classifica generale assolutamente no. Al comando ...

MotoGp - Marquez e Pedrosa proveranno la Red Bull da Formula 1 il 5 e il 6 giugno : Dopo Hamilton che sfida Crutchlow in moto, c'è un altro campione del mondo che fa sognare gli appassionati del motorsport. Marc Marquez ha postato sul suo profilo Instagram una foto all'interno dell'abitacolo della monoposto Red Bull . Un futuro in Formula 1 per lo ...

MotoGp – Test Montmelò : due Yamaha in testa - Valentino Rossi e Marquez attardati : Maverick Vinales davanti a tutti nella giornata di Test al Montmelò: attardati Valentino Rossi e Marc Marquez Dopo la pioggia che ieri ha impedito alla maggior parte dei piloti della MotoGp di scendere in pista per i Test di Barcellona, oggi finalmente i campioni delle due ruote hanno potuto girare sul circuito del Montmelò per Testare il lavoro di riasfaltatura effettuato durante l’inverno. Il più veloce oggi è stato Maverick Vinales, col ...

MotoGp. Marquez e Stoner - insieme a 'Quota 38' : Marquez è arrivato alla HRC spinto dal vento di un mondo che lo aveva eletto, a ragion veduta, bandiera del nuovo motociclismo. Percorsi diversi, ma risultati sovrapponibili. E un solo grande ...

