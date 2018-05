MotoGP | Jorge Lorenzo potrebbe tornare in Yamaha? L’ipotesi del team satellite nel 2019

MotoGP – Jorge Lorenzo non perde le speranze : “arrivo al Mugello col massimo dell’entusiasmo” : Jorge Lorenzo fiducioso e ottimista in vista del Mugello: il maiorchino spera in un buon risultato al Gp d’Italia, gara di casa della Ducati Il Ducati Team arriva all’Autodromo Internazionale del Mugello per il Gran Premio d’Italia, sesto round del Campionato Mondiale MotoGp 2018, che è da sempre una delle gare di maggior richiamo e prestigio del calendario. Per i piloti del Ducati Team questo sarà un appuntamento davvero speciale, visto ...

MotoGP - Lin Jarvis shock sul futuro di Jorge Lorenzo : “può essere che decida di smettere” : Il Managing Director della Yamaha ha paventato la possibilità che Lorenzo si ritiri una volta scaduto il suo contratto con la Ducati L’avventura di Lorenzo alla Ducati è ormai conclusa, come sottolineato anche dallo stesso Domenicali qualche giorno fa. Le discussioni sul suo futuro sono già iniziate, ma è difficile ipotizzare cosa possa decidere di fare il maiorchino una volta salutato il team di Borgo Panigale. Sulla questione Sky Sport ...

MotoGP - mercato 2019 : quale futuro per Jorge Lorenzo? Il maiorchino rischia di rimanere senza squadra… : Era il 18 aprile 2016 e la Ducati annunciava di avere ingaggiato (a suon di milioni sonanti) Jorge Lorenzo per le due stagioni successive. Il “colpo” che doveva far fare il salto definitivo di qualità alla scuderia di Borgo Panigale per portarla, nuovamente, al titolo. Una investitura pesante che metteva in un angolo Andrea Dovizioso, al quale veniva affibbiato il ruolo di seconda guida, e che metteva in mano allo spagnolo lo status ...

MotoGP - Claudio Domenicali su Jorge Lorenzo : “Un grande pilota - incapace di sfruttare la nostra moto” : La storia tra Jorge Lorenzo e la Ducati è giunta ai titoli di coda? Sembrerebbe di sì. A lasciar intendere che il 5 volte campione del mondo, attualmente in sella alla GP18 in MotoGP, andrà via è stato l’amministratore delegato di Borgo Panigale Claudio Domenicali, presente a Bologna all’inaugurazione del secondo “Scrambler Ducati Food Factory”. “Lorenzo è un grande pilota che non è riuscito a trarre il meglio dalla ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Danilo Petrucci - che lezione a Jorge Lorenzo. Verso un avvicendamento in Ducati? : Jorge Lorenzo e la Ducati: un connubio che non funziona. Il GP di Francia 2018, a Le Mans, non ha cambiato le carte in tavola ed il sesto posto finale, a 10″355 dal vincitore Marc Marquez, è più amaro per il secondo posto della Rossa del Team Pramac di Danilo Petrucci. Che lezione ha dato il centauro italiano allo spagnolo! Dopo l’inizio folgorante, Jorge è andato sempre più in calando. Secondo l’iberico, la Ducati lo obbliga ...

MotoGP – Jorge Lorenzo vede il bicchiere mezzo pieno : “sono stato in testa per 9 giri - ecco cosa è accaduto dopo” : Jorge Lorenzo analizza il suo Gp di Francia, tra buone sensazioni e problemi ancora da risolvere Jorge Lorenzo ha chiuso al sesto posto il GP di Francia, disputato oggi sul circuito Bugatti di Le Mans. Il pilota spagnolo, scattato molto bene al via dalla seconda fila, ha condotto la gara per i primi nove giri, ma ha poi perso progressivamente terreno ed ha terminato la sua gara in sesta posizione. Gara sfortunata per Andrea Dovizioso, che nel ...

MotoGP DIRETTA LE MANS 2018/ Streaming video TV8 e SKY gara live : quale sarà il futuro di Jorge Lorenzo? : DIRETTA MOTOGP Streaming video Sky e Tv8 gara e warm-up live GP Francia 2018 Le MANS: cronaca e tempi, podio, classifica e vincitore , oggi, .

MotoGP – Jorge Lorenzo sorride a Le Mans : “mi è mancato il giro ‘esplosivo’ - ma…” : Jorge Lorenzo soddisfatto e positivo la termine delle qualifiche del Gp di Francia I piloti del Ducati Team partiranno domani dalla seconda fila del GP di Francia, in programma sul circuito Bugatti di Le Mans. Andrea Dovizioso, che questa mattina nelle FP3 non aveva migliorato il suo crono di ieri, ha comunque chiuso in quinta posizione la classifica combinata e, nelle Q2 del pomeriggio, si è confermato nella stessa posizione segnando il tempo ...

MotoGP – Jorge Lorenzo vede il bicchiere mezzo pieno nonostante il risultato : “abbiamo margine di miglioramento e a Dovi dico che…” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Francia Giornata di prove libere oggi a Le Mans, in vista del Gp di Francia di domenica pomeriggio. Andrea Dovizioso, fresco di rinnovo con la Ducati fino al 2020, ha chiuso al comando con un ottimo 1:31.936, essendo l’unico pilota a scendere sotto il muro dell’1:32. Giornata non troppo soddisfacente invece per Jorge Lorenzo, che ha chiuso al decimo ...

MotoGP – Jorge Lorenzo e la possibilità di un anno sabbatico : “se esiste davvero quest’idea? Ecco cosa dico” : Jorge Lorenzo esclude categoricamente la possibilità di prendersi un anno sabbatico I piloti della MotoGp sono attualmente in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di Francia, sul circuito di Le Mans. Sul paddock francese però, in attesa di forti emozioni in pista, si chiacchiera molto per quanto riguarda i rinnovi in casa Ducati. Sembra che la trattativa con Dovizioso abbia ormai preso la direzione giusta per andare in porto: il ...

MotoGP - Jorge Lorenzo ed il rischio di un team satellite nel 2019 : Potrebbe davvero essere la fine di un'era nella carriera di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo sembra essere ad un bivio della sua storia in MotoGP. Jorge sta vivendo una situazione molto complicata in vista del 2019. Il rischio di rimanere senza sella per il prossimo anno cresce sempre di più. In primo luogo, la sua permanenza in Ducati sembra essere ormai agli sgoccioli. La stagione è ancora all'inizio ma è certo che per Borgo Panigale i risultati del ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso-Jorge Lorenzo - la coppia che rischia di scoppiare. Marquez vola via : Il GP di Spagna di MotoGP 2018, quarta prova del Mondiale è andata in archivio. Marc Marquez ha bissato il successo di Austin (Stati Uniti) e Jerez gli ha sorriso. Il Cabronçito, infatti, si è portato a casa un risultato significativo, andando via in fuga quando è stato necessario e mettendo in mostra una grande superiorità. Sul fronte Ducati un vero e proprio disastro: l’incidente del 18° giro ha estromesso sia Andrea Dovizioso e sia ...

MotoGP - Jorge Lorenzo lascia la Ducati : la Suzuki vuole lo spagnolo e molla Andrea Iannone : Si entra nel vivo del mercato piloti e il nome al centro delle trattative è quello di Jorge Lorenzo . Lo spagnolo, che per adesso corre in sella alla Ducati , non sta rendendo bene e la casa di Borgo ...

MotoGP - quanti soldi guadagnano i piloti? La classifica degli stipendi. Jorge Lorenzo Paperone - Valentino Rossi si difende : Il Mondiale MotoGP 2018 è appena iniziato, la stagione sta per entrare nel vivo, Andrea Dovizioso e Marc Marquez sembrano essere i due grandi contendenti per il titolo iridato ma anche Valentino Rossi e Maverick Vinales possono lottare fino in fondo per il traguardo più ambito. I piloti della MotoGP, quantomeno i top rider, sono tra gli sportivi più ricchi al mondo. I guadagni sono sempre estremamente interessanti, tenendo in considerazione ...