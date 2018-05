MotoGP | Gp Mugello | Jorge Lorenzo | ' Mi reputo un campione e avrò una moto competitiva'

MotoGP Dovizioso : "La frenata al Mugello ci aiuta - ma gli altri sono vicini" : Dovizioso si presenta al Mugello, che l'anno scorso fu lo spartiacque della sua stagione, con la necessità di ricucire il grande gap con il vertice della classifica, lontano 49 punti, sapendo che non ...

MotoGP - GP Italia. Mugello : bellezza - profumi - emozioni - storia e storie : Esci dall'autostrada a Barberino e profumi, colori, forme ti stordiscono dolcemente. Per andare al Mugello vale quasi la pena di perdersi un po', di dare retta al navigatore quando vuol fare l'...

MotoGP Mugello - Rossi : «La Yamaha qui ha sempre funzionato bene» : Il Dottore qui non vince dal 2008, anche se i suoi numeri su questo circuito sono da record: il nove volte campione del mondo qui ha collezionato sette vittorie di fila dal 2002 al 2008 in MotoGp, ...

MotoGP – Dovizioso carico e motivato per il Mugello : “dobbiamo iniziare a conquistare punti” : Le sensazioni di Andrea Dovizioso in vista della gara di domenica al Mugello: le parole del forlivese della Ducati nella conferenza stampa del Gp d’Italia Il weekend del Mugello è ufficialmente iniziato. I piloti della MotoGp hanno incontrato la stampa questo pomeriggio per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp d’Italia. Andrea Dovizioso arriva alla sua gara di casa dopo due pesanti zero, che, aggiunti alla vittoria ...

MotoGP – Marquez - la caduta ai test del Mugello e la somiglianza con Shawn Mendes : “mi piacerebbe incontrarlo” : Marc Marquez pronto per il Gp del Mugello: dalla caduta ai test sulla pista italiana alla somiglianza con Shawn Mendes. Le parole dello spagnolo in conferenza stampa Il weekend del Mugello è ufficialmente iniziato. I piloti della MotoGp hanno incontrato la stampa questo pomeriggio per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp d’Italia. Reduce da tre vittorie consecutive, Marc Marquez arriva alla gara italiana con fiducia e ...

MotoGP - GP Italia. Mugello - quindici curve nella storia : Le due pieghe, tra le più famose del mondo, prendono il nome dalla strada che porta alla pista e che, da tempo immemore, per la sua elevata pendenza e la conseguente difficoltà a farla nei tempi ...

MotoGP – Dovizioso motivato per il Mugello : “siamo lontani in classifica - ma sarà un weekend interessante” : Andrea Dovizioso al Mugello consapevole della velocità della sua Desmosedici: il forlivese pronto a battagliare al Gp d’Italia Tra poco più di un’ora la conferenza stampa dei piloti al Mugello! Il weekend del Gp d’Italia è finalmente iniziato. Lo scorso anno la vittoria di Dovizioso ha dato la svolta al campionato, dando al ducatista la carica giusta per lottare per tutto il 2017 contro uno straordinario Marc Marquez per il ...

I colori MotoGP tra Milano e il Mugello - Top Speed : Per chi non potrà andare al Mugello e sta sfidando il caldo milanese un consiglio: il MotoMondiale potete viverlo anche qui al Museo della Scienza e della Tecnica , il sito del museo, dove tra ...

MotoGP Mugello Italia 2018 - tutte le info : orari - risultati prove - qualifiche e gara - : TUTTI AL Mugello Con il Gran Premio d'Italia 2018 la Moto GP riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Francia. Sul circuito Italiano del Mugello la sfida si riaccende a partire da ...

MotoGP - GP Italia 2018 : prove libere al Mugello - venerdì 1° giugno - . Programma - orari e tv : Il campione del mondo in carica è il grande favorito anche al Mugello , dopo anche i tempi messi a segno nei test di qualche settimana fa, con la Ducati prima sfidante. Si annuncia, invece, un ...

MotoGP - GP Italia 2018 : prove libere al Mugello (venerdì 1° giugno). Programma - orari e tv : Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio d’Italia 2018 del Motomondiale. Le tre classi scendono in pista al Mugello per le prime sessioni di prove libere in Programma (due per ogni categoria) e inizieranno a farci capire i reali valori in campo nella consueta spettacolare cornice di pubblico del tracciato toscano. In MotoGP, per esempio, capiremo se i nostri alfieri, da Andrea Dovizioso a Valentino Rossi, da Danilo Petrucci ...

MotoGP Mugello 2018 - orari tv : diretta in chiaro su TV8? Video : Dopo il weekend di Formula 1 a Montecarlo [Video], tra pochi giorni si correra' il Gran Premio d’Italia del Motomondiale. Appuntamento al Mugello per gli appassionati dei motori, che dovranno appuntarsi le date 1-2-3 giugno 2018. Per il sesto round stagionale riprendera' la rincorsa a Marc Marquez, vincitore delle ultime tre gare disputate. Il pilota spagnolo della Honda si imposto a Le Mans, precedendo sul traguardo Danilo Petrucci e Valentino ...

MotoGP - GP Italia 2018 : tutti a caccia di Marc Marquez. Al Mugello serve un cambio di rotta ad Andrea Dovizioso : Vigilia del GP d’Italia che scatterà domani con le prime prove libere al Mugello. Un appuntamento come sempre atteso da migliaia di appassionati pronti a colorare le tribune del circuito toscano e a sostenere i piloti Italiani, i quali, però, dovranno vedersela col solito Marc Marquez. Inevitabile che sia lui il favorito e non tanto (o meglio non solo) perché è il leader del Mondiale. Lo spagnolo sbarca in Italia da protagonista ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Saremo competitivi al Mugello - peccato per i punti persi ma il Mondiale è aperto” : Andrea Dovizioso vuole trionfare al Mugello e punta al successo nel GP d’Italia che si disputerà nel weekend. Sul tracciato toscano, il forlivese si presenta per fare la differenza anche se le Honda partono comunque con i favori del pronostico. Il vicecampione del mondo ha presentato in questo modo l’evento e le sue sensazioni: “Quest’anno è difficile fare previsioni per il Mugello perché ogni gara fa storia a sé. Anche ...